VENEZUELA: Fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández podría ser el 26 de octubre de 2021.

José Gregorio Hernández fue un médico venezolano con gran fama de santidad. El Papa Francisco anunció su beatificación el 19 de junio. La noticia llegó en medio de uno de los momentos más críticos de la historia de Venezuela. Precisamente una particularidad del también llamado “médico de los pobres” es que une a toda una nación. El cardenal Baltazar Porras viajó a Roma para preparar los detalles del evento tan esperado.

CARD. BALTAZAR PORRAS

Administrador Apostólico de Caracas

“Acabamos de estar en (la Congregación para) el Culto Divino, presentando los textos para la Misa. Hemos solicitado que la fiesta litúrgica sea el 26 de octubre, que es su fecha de nacimiento y no lo que se suele hacer, que es utilizar la fecha de su muerte. Lo hemos solicitado ya que es el 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo”. Además recordó los avances científicos que José Gregorio Hernández llevó a Venezuela y donde siempre tuvo como centro la dignidad de la persona.





CARD. BALTAZAR PORRAS

Administrador Apostólico de Caracas

“Tuvo una participación muy activa hace más de 100 años durante la gripe española, esa epidemia que también se llevó tanta gente en el mundo y en Venezuela”.





“El José Gregorio de ayer es el José Gregorio de hoy, que es el que tenemos que poner, no solo en nuestro corazón, también en la acción que debemos hacer todos los venezolanos”. La Iglesia venezolana ha estado unida, acompañando a los más afectados por la crisis humanitaria.





El pasado 19 de enero, el Papa Francisco envió este vídeomensaje en el que pidió a los obispos venezolanos que no pierdan de vista dos principios para garantizar el crecimiento de la Iglesia: el amor al prójimo y el servicio a los demás.





FRANCISCO

“No se fracturen hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse. Como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria, fuera de la unidad de la Iglesia”.





CARD. BALTAZAR PORRAS

Administrador Apostólico de Caracas

“Sabemos que existen mecanismos desde otros ángulos en los que se buscan dividir a todas las instituciones. No vivimos en una nube, vivimos en la realidad. Y el estar permanentemente en contacto y, segundo, teniendo claro cuál es nuestro papel y que nuestro papel no es ser protagónicos, no es quitarle el puesto a otro”.





El cardenal Baltazar Porras explica que ante la grave crisis humanitaria, el norte de la Iglesia venezolana es la dignidad del pueblo. Y espera que la beatificación de José Gregorio Hernández sea un símbolo de esperanza para una población que clama ante tantas necesidades.





