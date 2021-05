ARTISTAS: Orlando Carvajal le pone música a sus poesías en el disco “Dime que Si”.

Contando artistas de la talla de Trino Jiménez, Eddy Marcano, Edepson González, Scocci, Luis Fernando Borjas y Goyo Reyna entre muchos otros

A lo largo de la historia musical, son pocos los “liricistas” o escritores de letras de canciones quienes han tenido un rol protagónico. En la mayoría de las veces son los propios músicos quienes se llevan los créditos ya que escriben sus propias letras, pero hay pocos casos donde existe la figura de un creador de letras que sirven de punto de partida para un contenido musical. Quizá el más conocido sea Bernie Taupin, quien escribió la mayoría de las letras a Elton John. En Venezuela, con un estilo muy latino, emerge la figura de Orlando Carvajal, quien acaba de lanzar su primer disco, el cual él mismo lideró, sin llegar a tocar ningún instrumento.





En el álbum titulado “Dime que Si”, Orlando Carvajal estuvo acompañado nada menos que por un All-Star de músicos conformado por Trino Jiménez como arreglista y productor; principalmente tuvo como cantante a Scocci y también contó con las voces de Luis Fernando Borjas, Goyo Reyna y Tomas Vivas. Brillaron Eddy Marcano en la viola y el violín; Abner Padrino en el violonchelo; Carlos Cabrices en las guitarras; Carlos Luis Chávez en el bajo; Edepson González en el piano; la percusión y batería a cargo de Charles Peñalver; Keny Arrieta en el acordeón, Rafael Rey en la trompeta; Francisco Haslam en el saxo tenor y Héctor Velázquez en el trombón.





“Dime que sí” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, al igual que el primer sencillo promocional “Desnuda tu sombra”. Vale destacar que Orlando Carvajal contó con el ingeniero de sonido Jean Sánchez, dos veces ganador del Grammy, con base de operaciones en el estudio Audio Place.

“Este disco está inspirado en mi alma gemela. Por una misteriosa razón que aun no comprendo, la vida ha insistido en confirmarme su presencia una y otra vez. Al parecer no siempre podremos ver el resultado de nuestras obras en nuestro tiempo, pero aun así la obra debe ser terminada. Una obra que comenzó como una aventura inspirada por el amor, hoy se materializa en un disco. Quizá la música pueda ayudar a las almas a recordarse y reconocerse en otro tiempo, porque una de las almas no despertó. Y que finalmente se materialice la totalidad de la obra, la unicidad de la obra… ¿tendrá la música esa magia?”, expresó Orlando Carvajal.





En cuanto a la dirección musical, las canciones escritas por Carvajal se pasean entre la balada, la bachata, música urbana, latín pop, salsa, vallenato, fusión, flamenco y los ritmos latinos. “El maestro Trino y yo no hemos parado desde que iniciamos, siempre estamos activos. Trino tiene una empatía insuperable para entender el sentir que quiero expresar en la letra y lo materializa en sus arreglos de forma magistral. Hemos hecho un excelente equipo que tiene una magia especial”, destacó sobre la participación de Trino Jiménez.

Pero… ¿Cómo comenzó la vida musical de Orlando Carvajal? Escribió sus primeras canciones inspirado en el sentimiento del amor. Esa musa se encargó de cubrir su desconocimiento en el área musical, porque no tiene formación para componer música. Profesionalmente se había dedicado a la ingeniería, ventas, oratoria motivacional, finanzas y emprendimiento. Por otra parte ha vivido durante muchos años escuchando y disfrutando de la música de su cuñado, el violinista y director de orquestas Eddy Marcano, asistiendo a sus conciertos y disfrutando sus discos, además de ser un consumado fanático del bolero y la música llanera.

