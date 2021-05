EVENTO: Próximo cierre de postulaciones del Concurso Cadenas de Poesía Joven.

Prensa. Banesco.

Fundación La Poeteca, Autores Venezolanos, Team Poetero y Banesco Banco Universal invitan a los jóvenes a enviar sus creaciones literarias antes del domingo 15 de mayo, a las 11:59 de la noche, para participar en el 6° Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas. Los organizadores del concurso celebraron un encuentro virtual para conversar con los miembros del jurado.





Banesco Banco Universal, cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera, junto a sus aliados en la organización del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, recuerdan que el próximo domingo 15 de mayo, a las 11:59 p.m., culmina el período de postulaciones de la sexta edición del premio y anima a la nueva generación de creadores venezolanos de este género literario, a participar enviando su texto a la dirección concurso@autoresvzlanos.com.ve.





En la recta final del periodo de postulaciones, los organizadores del premio celebraron un encuentro virtual con los miembros del jurado de la edición 2021 de concurso, tres poetas venezolanos reconocidos: María Antonieta Flores, Alexis Romero y Hernán Zamora. La conducción de este encuentro virtual estuvo a cargo de los jóvenes poetas Kaira Gámez y George Galo, primer y segundo premio de la quinta edición del Cadenas, celebrada en 2020. El evento puede ser visto en el siguiente enlace.





“Hemos querido acercar los miembros del jurado a los jóvenes, entendiendo que a veces, ellos pueden despertar profundos temores. También nuestra intención fue evidenciar el equilibrio de miradas y las distintas experiencias hacia lo poético que tiene este jurado, como los de años anteriores, y que terminan otorgando una tremenda solvencia al premio”, comentó Ricardo Ramírez Requena, director de la Fundación La Poeteca.





María Antonieta Flores, escritora y magíster en Literatura Latinoamericana, dijo que asume su papel con responsabilidad y mucho entusiasmo. “Como lectora no estoy buscando espejos, sino la diversidad que otros me pueden ofrecer, sobre todo, estos jóvenes que se están asomando”. Recomendó a los postulantes escribir “pensando solo en su relación con el texto y no en quien lo va a leer”.





Alexis Romero, licenciado en Ciencias Pedagógicas, crítico literario y articulista de revistas y diarios nacionales e internacionales, comentó el gran compromiso que significa hacer de jurado de un premio que lleva por nombre el de un maestro de la poesía hispanoamericana, que, además, “podemos tocar hoy en día”. “Me alegra además porque me permite ver qué caminos tomará en el futuro la poesía venezolana. Voy a ser testigo de una promesa”.





Hernán Zamora, tercer miembro del jurado, arquitecto y autor de una decena de libros, recordó que la poesía es “una ventana panorámica en donde lo importante es el sitio desde dónde se está mirando”. “La literatura es una conversación a su propio ritmo desde el silencio propio”, comentó para incentivar a los concursantes.





Las bases del Concurso están publicadas en los sitios oficiales de la Fundación La Poeteca, Autores Venezolanos y en el Blog Banesco. Los organizadores recuerdan a los participantes que los poemas deben incluir el seudónimo, en el inicio o al final del mismo.





El veredicto del 6° Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas se hará público durante el mes de junio. Además de premios en metálico para los tres primeros lugares, el Concurso contempla la publicación de una antología en papel con los 30 poemas ganadores y finalistas.

El Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas es una iniciativa que pusieron a andar en 2016 los grupos del Team Poetero y Autores Venezolanos, a la que se sumó en 2018 la Fundación La Poeteca, como organizador principal y Banesco, en calidad de aliado. Está enfocado en apoyar el talento emergente en la poesía y fomentar la lectura de este género literario escrito por autores venezolanos.





