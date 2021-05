FÚTBOL: Koeman guarda silencio sobre futuro en el Barça, ansioso porque Messi continúe.

Prensa. Reuters.

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman se rehusó a responder preguntas sobre su futuro en el club de fútbol español después de una decepcionante derrota 2-1 como locales ante el Celta de Vigo, que significa que en el mejor de los casos los catalanes podrán terminar terceros en La Liga esta temporada.





Medios locales reportaron el domingo que el equipo había abierto negociaciones con el exmediocampista Xavi Hernández, quien actualmente está a cargo del qatarí Al-Sadd, mientras crece la presión sobre el holandés después de su frustrante primera campaña. "¿Mi futuro? No voy a contestar, ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo", dijo Koeman tras la caída ante el Celta.





Koeman no es la única figura del Barcelona cuyo futuro está en el aire, ya que el contrato del ídolo y goleador del club Lionel Messi vence el próximo mes y aún no se alcanzó un nuevo acuerdo. Después de lo que podría haber sido su último juego en el Camp Nou, el entrenador dijo que el club estaba desesperado para que el argentino continuara, sugiriendo que podrían no ser capaces de reparar el daño en caso de perder un jugador de su calibre.





"Ha marcado 30 goles (esta temporada), ha dado muchos puntos durante muchos años. Esperemos que siga pero es una pregunta para Leo. Si no está Leo, ¿quién va a marcar los goles?", dijo.

(Reporte de Joseph Walker, editado por Gabriel Burin).

#noticias

#Koeman

#silencio

#futuro

#Barça

#Messi

#rumboalas11millonesdevistias

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela