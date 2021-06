AGRUPACIÓN: The Lot debuta en la escena del rock nacional con “F6PM Ruckus”.

Prensa. ZigmaZ ­TV.

El próximo sábado 26 de junio, se celebrará el lanzamiento de "F6PM Ruckus”, primer sencillo promocional del primer trabajo discográfico de The Lot, agrupación caraqueña que ha llegado para agitar y refrescar la movida del rock nacional con nuevas propuestas y sonoridades. El lanzamiento se celebrará el próximo sábado 26 de junio a las 8pm en las instalaciones de mÁkinAcreA, Espacio Cultural con un concierto íntimo de la banda sólo para 25 personas.





“F6PM Ruckus” es uno de los cinco temas que conforman el primer EP de The Lot titulado “The Big Slick”; un trabajo honesto, sentido y sin posturas que refleja el espíritu de la banda en esta primera etapa de su prometedora carrera artística. The Lot nace en 2018 y está conformada por Artur “Artie” Farage y Arturo Riera en las voces y guitarras, Sebastián Rojo en el bajo y Juan “Juanchi” Román en la batería, ellos se definen desde un estatus anónimo, muy peculiar en cuanto a su sonoridad. La influencias de la banda están fuertemente apegadas a la estética de agrupaciones como: Queens of the Stone Age, Pixies, Primus, el retro rock de The Strokes, entre otros. Canalizando así tintes de P-Funk, Stoner Rock, algunos tonos progresivos y una acertada esencia Garage Rock.





La invitación será para el próximo sábado 26 de junio a las 8pm en las instalaciones de mÁkinAcreA, Espacio Cultural con la presentación en vivo de The Lot interpretando los temas de su primer EP, ”The Big Slick”, y otras sorpresas en el marco del lanzamiento de su primer single promocional, "F6PM Ruckus”. Concierto íntimo sólo para 25 personas. Interesados en más información y reservas pueden escribir a DM del Instagram de mÁkinAcreA. “The Big Slick”, fue grabado en mÁkinAcreA, Music Studio bajo la producción de Rafael Melo, mezclado y masterizado por Christophe Amalvy. Adjunto compartimos fotos de la banda cortesía de EdRend, fotógrafo con amplia trayectoria en la movida rock de Venezuela.

INSTAGRAM

@thel0t

@makinacrea

https://www.youtube.com/user/makinacrea

