EVENTO: NEWARTMUSIK presenta el “I Concurso Internacional de piano Nicolás Constantinidis”.

Una nueva oportunidad para promover a jóvenes talentos en honor al gran pianista invidente de origen griego-estadounidense.

Prensa. NEWARTMUSIK

Luego de celebrar 10 años de éxitos ininterrumpidos, el NEWARTMUSIK Project, continúa innovando y ofreciendo a los jóvenes talentos de Venezuela y el mundo oportunidades de proyectar sus habilidades musicales. Esta vez, su directora ejecutiva, la venezolana Sylvia Constantinidis, y su director artístico, el músico alemán Christian Wenzel, presentan el “I Concurso Internacional de Piano Nicolás Constantinidis”, en honor al exitoso pianista griego-estadounidense, cuyo linaje musical de formación pianística desciende de Ludwig van Beethoven.

Para facilitar la participación de todos los pianistas interesados en este primer concurso, NEWARTMUSIK realizará audiciones en línea. Los interesados deberán inscribirse para recibir las instrucciones y calendarios de participación. Los ganadores tendrán la oportunidad de participar en diferentes eventos preparados por NEWARTMUSIK, incluyendo conciertos solistas, con orquestas, organizados en EEUU, Latinoamérica y Europa. Para mayor información visita: www.newartmusik.com





El “I Concurso Internacional de Piano Nicolás Constantinidis” forma parte de la iniciativa "Prometheus" de NEWARTMUSIK a través del cual se han preparado clases magistrales y seminarios para jóvenes talentos, instrumentistas y compositores. Varios de los alumnos y talentos seleccionados en este programa han estrenado obras en los festivales de NEWARTMUSIK.





“En estos tiempos difíciles en que vivimos, queremos abrir nuevas oportunidades para jóvenes pianistas, apalancar el talento y apoyar al joven artista que a pesar de las dificultades, no ha dejado de soñar, y se mantiene con disciplina y devoción, fiel a su arte. Es por esta razón que considero este el momento de lanzar el concurso. Mi suegro, Nicolas Constantinidis, fue un hombre admirable, como artista y como ser humano. Él se enfrentó con grandes dificultades y adversidades que para la mayoría hubiesen sido insuperables. No solo triunfó en sus circunstancias, sino que además se convirtió en un gran ganador y un ejemplo a seguir”, explicó la pianista venezolana Sylvia Constantinidis, nuera de Nicolás.





La maestra Constantinidis agrega en relación al legado de su suegro: “Se enfrentó a todo en la vida, siempre con gran aplomo, con gran valor y con una dulce sonrisa. De mi suegro aprendí muchas cosas. Él tiene mi más profunda admiración. Este concurso es un homenaje a su gran carrera artística, a su talento y a sus grandes cualidades humanas. Espero que se convierta en una oportunidad para muchos y de esta forma continuar el legado de este gran hombre y maravilloso pianista.”





Es importante recordar que Nicolás Constantinidis (1936-2016) durante su época, fue el pianista clásico invidente de mayor renombre mundial, por lo que representaba además de un enorme talento musical, el espíritu de un ser humano que nunca se rinde antes las adversidades, demostrando que no existen barreras para realizar los sueños. Quedó ciego a los 6 años de edad, pero eso no le impidió convertirse en un gran solista de fama y prestigio, además de un consagrado docente.





Tiene un linaje artístico que desciende directamente de la línea de Ludwig van Beethoven a través de su alumno, el pianista y compositor checo, Carl Czerny (1791-1857), quien fue quizá el pupilo más prominente de Beethoven. En la ciudad de Viena, Czerny fue el maestro del pianista y compositor polaco Theodor Leschetizky (1830–1915), quien a su vez fue el maestro del pianista polaco Ignace Tiegerman (1893-1968), quien vino a ser el maestro de Nicolás Constantinidis.





Descubre quién era Nicolás Constantinidis:

Llegó de Grecia a EEUU en 1956 para estudiar en el Baldwin Wallace College, EEUU con una beca, donde se graduó Cum-Laude y luego contra viento y marea erigió una formación académica muy completa, que incluye una licenciatura del Royal College of Music de Londres y un Master del Cleveland Institute of Music. Inclusive ganó el Festival Internacional de Música de la Juventud de Polonia, que le valió el privilegio de presentar un recital en la casa del propio Frédéric Chopin interpretando sus obras y obtuvo un Diploma Honorífico del Conservatorio de Varsovia.





Realizó más de 25 giras por EEUU, 5 giras por Europa, 6 giras por Sudamérica y 5 por Asia, presentándose en algunos de los principales escenarios del mundo como el Carnegie Hall y el Town Hall de Nueva York; el Wigmore Hall de Londres; el Concertgebouw de Amsterdam; el Centro Cultural Sejong de Seúl; la Schubertsaal de Viena; el Konzertsaal Bundesallee de Berlín; el Tonhalle de Zúrich y la Colección Phillips en Washington, D.C. solo por mencionar algunos.





También fue un hombre que con su música contribuyó en el plano humanitario. En 1988, en Corea del Sur actuó en el marco de los Juegos Olímpicos y hasta fue honrado como intérprete invitado de la Orquesta Sinfónica del Servicio de Radiodifusión Coreana. En 1989, con el Estadio Queen Elizabeth totalmente lleno, ofreció un concierto especial dedicado al Movimiento por la Democracia de Beijing, interpretando nada menos que el Concierto para piano N° 3 de Beethoven, junto a la Filarmónica de Hong Kong.





Su carrera se destacó aún más por apariciones en radio y televisión en canales y emisoras de la talla de la BBC, Voice of America, RIAS (Radio Berlin), Vienna Radio, PBS (Public Broadcasting System), ORTF (Paris) y el Suisse Ramande Radio and Television Service de Ginebra. No solo se dedicó al repertorio clásico universal, para él también era muy importante la música contemporánea, inclusive realizado la primera grabación de tres obras para piano griegas del siglo XX para los sellos discográficos Musical Heritage Society y Constant Classics, recibiendo excelentes críticas en medios como The Stereo Review y Clavier.





La prensa especializada alabó su trabajo en distintas oportunidades, como The London Times, que afirma sobre la interpretación del maestro Constantinidis: “Frases moldeadas con infinito cuidado, un atractivo tono dolce”. Por su parte Dar Tages Spiegel de Berlín expres+o tras verle tocar en uno de sus conciertos: “Constantinidis fue impresionante como intérprete virtuoso, un pianista brillante”. El medio austríaco Unser Schaffen señaló: “Posee una técnica brillante, perfección absoluta, un artista del más alto calibre”.

#noticias

#NEWARTMUSIK

#presenta

#Concurso

#Internacional

#piano

#NicolásConstantinidis

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela