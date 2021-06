FARÁNDULA: Actor de la serie Friends revela que tiene cáncer en etapa 4.

Prensa. People en español.

El actor James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther, el trabajador del café Central Perk en la serie Friends, confesó que en 2018 fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 4. "He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años… Es etapa 4, cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me afectará", le dijo el actor al presentador Craig Melvin en el programa Today el lunes.





Tras su diagnóstico, Tyler, de 59 años, se sometió a una terapia hormonal durante un año y le "funcionó asombrosamente", dijo. No obstante, justo en el momento de la pandemia el cáncer "progresó" y se extendió, afectando su columna vertebral, lo cual provocó la parálisis de la parte inferior de su cuerpo, agregó. En estos momentos, el actor se encuentra recibiendo quimioterapia. En el programa, Tyler exhortó a los hombres a realizarse periódicamente las pruebas de PSA con el objetivo de detectar la enfermedad a tiempo.





"Hay otras opciones disponibles para los hombres si lo detectan antes que yo. La próxima vez que vaya solo para un examen básico o su chequeo anual, pídale a su médico una prueba de PSA", dijo. "Es fácilmente detectable. Si se extiende más allá de la próstata a los huesos, que es más frecuente en mi [tipo de cáncer], puede ser mucho más difícil de tratar".





"Muchos hombres, si lo detectan temprano, es fácilmente tratable. No quiero que la gente tenga que pasar por lo que yo he pasado. Este no es... un proceso fácil", dijo Tyler, quien asegura que su padecimiento lo ha hecho valorar su vida, una que está viviendo con mayor intensidad y conciencia. "Me ha hecho, personalmente, darme cuenta de lo importante que es cada momento, todos los días. Y luchar. No te rindas. Sigue luchando. Mantente lo más ligero posible. Y ten metas. Fíjate metas".





