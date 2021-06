MUNDO: Cómo se originan los estornudos en el cerebro.

Prensa. Investigación y Ciencia.

Un grupo de investigadores ha localizado las poblaciones de neuronas responsables de la acción de estornudar, un acto reflejo que nos permite expulsar patógenos y agentes irritantes de las vías aéreas. Con anterioridad, se identificó una región que provoca estornudos, conocida como núcleo espinal del trigémino (SpV, por sus siglas en inglés), situada en el tronco encefálico. Sin embargo, las células involucradas en el proceso permanecían por determinar.





Con el objeto de hallar dichas neuronas, Qin Liu de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, y sus colaboradores expusieron a un grupo de ratones a un compuesto irritante, la capsaicina, componente activo de los pimientos picantes. El equipo examinó las moléculas de señalización liberadas por las neuronas sensoriales de la nariz y centró su atención en una que resultó esencial para la generación de los estornudos, la neuromedina B. Asimismo, también localizaron aquellas células neuronales, del núcleo espinal trigémino, que recibían este mensajero molecular.





Por último, los investigadores identificaron un segundo conjunto de neuronas a las que el núcleo espinal del trigémino envía las señales que desencadenan el reflejo de estornudar. Dichas células se encuentran en un área cerebral que controla la exhalación, es decir, la salida de aire de los pulmones, una acción necesaria para estornudar. La inyección de la neuromedina B en esta zona indujo estornudos en los ratones, hecho que confirma la existencia de una vía que comunica la nariz con el tronco cerebral y provoca que el cerebro haga ¡achís!.





Nature Research Highlights

Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con el permiso de Nature Research Group.

Referencia: «Sneezing reflex is mediated by a peptidergic pathway from nose to brainstem», de F. Li et al., en Cell, publicado el 15 de junio de 2021.





