OPINIÓN: Los 203 años del sueño del Correo del Orinoco 1818 y día del Periodista por Levy Benshimol. (Periodismo sin Censura).

Opinión. Levy Benshimol. R.

LOS 203 AÑOS DEL SUEÑO DEL CORREO DEL ORINOCO 1818

“LA IMPRENTA LA ARTILLERÍA DEL PENSAMIENTO”

“Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”, así fue el lema del Correo del Orinoco, fundado el 27 de junio de 1818, por el colega Periodista Libertador Simón Bolívar, con la finalidad fuera “La imprenta la artillería del pensamiento” y ser el medio impreso de información y de difusión propagandístico y de concientizador de las ideas independentistas de Venezuela, y como instrumento neutralizador de la influencia de la Gaceta de Caracas, publicación al servicio de la Corona Española.





El colega Periodista Libertador Bolívar, un convencido de la importancia y trascendencia de lo que es un medio de difusión impreso y lo que significaba la información en la formación de conciencia en el pueblo sobre lo que era la Independencia y partiendo de sus principios como predicador libertario, requirió del Correo del Orinoco, para propagar la gesta emancipadora, por ser la imprenta la artillería del pensamiento, por ese entre otros motivos, le escribe a Fernando Peñalver, en el año 1817, que se encontraba en Trinidad, exigiéndole: "Mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos", y años más tarde en 1826, el colega Periodista Libertador Bolívar y fortaleciendo sus criterios sobre lo importante que es una publicación impresa, le enviaba una misiva al General José Antonio Páez, el 4 de agosto de 1826, en donde le expresaba estos términos: “Como artillería de pensamiento, educador de masas de hoy y mañana, portavoz de la creación de un nuevo orden económico y de la información internacional desde el punto de vista de nuestros intereses, fiscal de la moral pública y freno de las pasiones, vigilante contra todo exceso y omisión culpable, catecismo moral y de virtudes cívicas, tribunal espontáneo y órgano de los pensamientos ajenos”





Hoy en día nuestra profesión de Comunicadores Sociales, por razones partidistas, nuestras Libertades de Expresión, de Información y de Prensa, están empañada al no poder cumplir con el sueño del Correo del Orinoco del año 1818, “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”, dada a la censura, la autocensura, la asechanza, la prisión que los colegas Periodistas y la coacción que los medios de comunicación social, están sufriendo y que el pueblo lo padece al no estar debidamente informado, como lo pautas la nuestra Constitución vigente, del año 1999, en sus artículos, 57, 58 y 337, por los procedimientos inquisidores censores de CONATEL, al cerrar, confiscar y silenciar a medios audiovisuales, por una parte y por la otra están, el negarle la venta de papel a los medios impresos la empresa estatal monopólica Maneiro; añadiendo además, los procesos judiciales y prisión a colegas de Periodistas, el juicio de embargo a instalaciones físicas a un medio impreso de comunicación social y los cortes de transmisión por parte de la CANTV, a plataformas cibernéticos, impiden ejercer la profesión en un país libre.





Este 27 de junio del 2021, Día del Periodista, nosotros los Comunicador Social de hoy, debemos conmemorar con una gran reflexión profesional, a pesar de las violaciones y agresiones constantes de personeros y de entes oficiales del régimen, a nuestra Carta Magna, a nuestro Código de Ética y a nuestra Ley del Ejercicio del Periodista y a la memoria de nuestro colega Periodista Libertador Simón Bolívar, por lo que estamos obligados a cumplir hoy en el ejercicio de nuestra profesión, más que nunca, con excelencia en nuestra preparación, capacitación, actualización profesional y con el mayor de los apego al sagrado deber de mantener debidamente informado al pueblo, por encima de las vicisitudes actuales, con equidad, veracidad, oportunidad, pluralidad y certeza, buscando siempre el bien común de nuestra Patria. sin medio, sin cobardía, sin presiones, sin imposiciones, coacciones sin autocensura, con el compromiso de ser como le escribía el colega Libertador Simón Bolívar al General Páez, en el año 1826 y nos recalca hoy en el año 2021. en este nuestro Día del Periodistas. “Como artillería de pensamiento, educador de masas de hoy y mañana, portavoz de la creación de un nuevo orden económico y de la información internacional desde el punto de vista de nuestros intereses, fiscal de la moral pública y freno de las pasiones, vigilante contra todo exceso y omisión culpable, catecismo moral y de virtudes cívicas, tribunal espontáneo y órgano de los pensamientos ajenos”.

Y este 27 de junio del 2021, que conmemoramos los Periodista, nuestro día, por la salida el Correo del Orinoco, en el año 1818, debe servirles de perdimiento a los inquisidores censores del régimen de las Libertades: de Expresión, de Información y de Prensa, para que cumplan con el mandato nuestro colega Periodista Libertador Bolívar, fundador y periodista del Correo del Orinoco del año 1818 , de que “ La Imprenta la es la artillería de pensamiento” y a nosotros los Comunicadores Sociales, la obligación y el compromiso de hacer despabilar nuestras conciencias y las de nuestro pueblo que servimos, el lema del Correo del Orinoco del 1818, “Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público"

Feliz Día del Periodistas, Colegas, y que nuestro Dios, nos siga dando dones y luces y que nuestro colega periodista Libertador Simón Bolívar, nos continúe iluminando el camino, para seguir siendo los artilleros del pensamiento, educadores de masa en un país libre

MgS. Levy Benshimol R.

Expresidente Colegio Nacional de Periodista

Exvicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas.

CNP269

