ARTISTA: ¿Por qué Shakira no permite que sus dos hijos escuchen sus canciones?

Muchas celebridades han reconocido públicamente que en el fondo les molesta que sus retoños no muestren interés alguno por su trabajo y les vean únicamente como unos padres aburridos. Sin embargo, Shakira se alegra enormemente de que sus dos hijos con el futbolista Gerard Piqué no sepan que su madre es una de las estrellas del pop latino y no tiene pensado hacer nada para abrirles los ojos.





"No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible", ha afirmado la artista en declaraciones al portal ET Canada.





El problema es que ella no es ni de lejos la única celebridad en su familia: Milan, de 8 años, y Sasha, de 6, también tienen que lidiar con la atención mediática que recibe su padre como jugador del Barça, pero en su día a día tanto Piqué como Shakira dejan su fama en la puerta de casa.





"Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona", ha añadido la colombiana.





