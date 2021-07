FÚTBOL: Apureña Heidi Padilla fue transcendental en victoria de su equipo en Perú.

Ex Lancera y la jugadora de más experiencia en el estado.

Así comenzó la nota la web digital DEPOR de Perú: “Heidy Padilla encaminó la contundente victoria blanquiazul a los dos minutos en el estadio San Marcos y se unió a sus compañeras para dedicar la conquista frente a cámaras de TV.”





La 8va. Fecha concedió la abultada victoria de Alianza Lima ante el cuadro UTC por 7 goles a 0, Heidi no solo abrió el marcador con su gol al min 2 del primer tiempo sino además cerró la cuenta al marcar al 35 el séptimo tanto pero no conforme con las anotaciones además asistió a sus compañeras en dos goles por lo que participo en más del 50% de la cuota goleadora de las limeñas.





Alianza Lima lidera junto a la U la tabla de posiciones del campeonato profesional peruano con 24 ptos los únicos conjuntos invictos y ganadores de todos los compromisos disputados pero el equipo de Padilla ligeramente por el gol average puntea ya que no han encajado ningún gol.

Palabras Profesor Daniel Guillen:

"Recuerdo cuando me comuniqué con el DT de Alianza Lima Zamir Mendoza, y le dije que tenía unas jugadoras para que les diera la oportunidad de probarse con el equipo le hable de Raquel Hernández, Cris Aguilar y Heidi Padilla, el día de la prueba solo pudo jugar Raquel porque Cris llegó tarde al juego que habían programado y Heidi por asuntos laborales no pudo asistir, pasaron días y me volví a comunicar con él y le envié fotos de Heidi en los diferente torneos internacionales que había participado tanto con clubes como la selección y Zamir no quería creer que la negra como la llamo cariñosamente tenía un currículum tan amplio hasta que la vio jugar. Hoy en día Heidi es pieza fundamental del club Alianza Lima"





