GASTRONOMIA: Maestro parrillero Esteban Lujan: Las brasas: materia pendiente en las Escuelas Gastronómicas.

Cocinar a las brasas pasa por conocer si usarás la parrilla, o un cajón chino; carbón o leña; además de identificar los cortes más favorables para los alimentos, técnicas y procedimientos.

Prensa. Leonisia Cusati.

Una cosa es cocinar a gas o en una cocina eléctrica, y otra muy distinta es hacerlo utilizando carbones. Y eso lo sabe bien el maestro parrillero Esteban Lujan, quien en los últimos años se ha dedicado a cubrir la materia faltante en el pensum de las academias culinarias: las brasas.





“El carbón, desde la prehistoria, fue la base para la cocción de nuestros alimentos. Los chefs o cocineros que se forman en las distintas academias de gastronomía, incluso las internacionales, no contemplan el arte de las brasas en la cocina, y es por eso que me he dedicado a la formación de parrilleros en Venezuela.”

Explica Lujan, conocido en las redes sociales como @showdelsabor, señala que no se trata sólo de colocar carne sobre las brasas, sino de conocer las diversas maneras y elementos que se pueden usar.

“Tienes el carbón, leña y las briquetas, para convertir un producto para consumir en un plato espectacular. Definitivamente, con las brasas se pueden elaborar múltiples platos, trabajando por ejemplo con tablas de sal del Himalaya, hasta colocar directamente un producto como un lomo al trapo, que va cocido contra el carbón, ni siquiera sobre las brasas.”





Parrilleras, ahumadores, cajones chinos.

Y quienes pensaban que hacer una parrilla, era sólo colocar la parrillera, pues están equivocados. El maestro Luján explica que, en parte de las formaciones que realiza, presenta el uso de los distintos equipos e implementos que pueden utilizarse en el arte de las brasas.

“Existe una variedad de equipos como ahumadores, atriles de asado, cajones chinos, parrilleras, en los que se pueden elaborar cualquier cantidad de alimentos, de distintos niveles de cocción. De igual manera, hay que conocer los diversos cortes de carnes tradicionales y no tradicionales, además aquellos americanos. A eso, hay que sumarle la aplicación de técnicas de cocción milenarias como son el survives, donde puedes tratar una pieza previa y después terminarla a la parrilla, ofreciendo ese aroma ahumado del carbón, espectacular.”





Talleres parrilleros

Actualmente, Lujan afina detalles para su participación en el “Mes del Parrillero”, en alianza con las marcas La Montserratina y Plumrose, a través de talleres con temas referidos al encendido de los carbones, cortes frescos, cocción de embutidos, los vegetales adecuados, la seguridad al cocinar, entre otros tantos que enriquecen la cultura de los amantes de esta parte culinaria.





Pero la preparación en el tema parrillero es amplia, así lo sostiene Lujan al señalar que en la actualidad está trabajando cuatro niveles de formación para los amantes de las brasas.





“Empezamos con un ciclo de formación de un nivel básico, luego el intermedio y avanzado y abrimos un módulo de especialización, pues estamos innovando cómo mezclar la cocina molecular adecuada a la parrilla. Con estas formaciones la parrilla de la casa pasa a ser una materia más intensa, con más detalle, en donde definitivamente sigue siendo la brasa el medio de cocción principal.





Recientemente Lujan fue invitado a la creación de la Asociación de Parrilleros de Caracas luego de participar, en el año 2018, en República Dominicana en diversos talleres parrilleros donde intercambiaron con la Asociación de Parrilleros y Asadores de ese país, donde además nació la escuela de Parrilleros de Dominicana.





“Aquí en Venezuela seguimos formando a personas en el medio parrillero todos los días, haciendo cosas nuevas. Y lo mejor de todo es que disfrutamos lo que hacemos, pues está condimentado de gran pasión”, precisa Lujan. Para conocer más sobre las técnicas de preparación de este suculento platillo, así como información de los talleres, el interesado puede visitar @showdelsabor





