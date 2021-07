MUNDO: ¿Cuántas medallas se reparten en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Prensa. Sport.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se consideran uno de los acontecimientos más importantes del año para los deportistas de todo el mundo. El certamen internacional se llevará a cabo del próximo 23 de julio al 8 de agosto y como recompensa se entregarán millones de medallas.





Las medallas de oro, plata y bronce no sólo suponen una representación de honor para los atletas, sino que además este año se han convertido en un medio para que Japón a través de ellas muestre su cultura y atractivo al resto del mundo.





Este año se han creado 5000 medallas aproximadamente y para su producción el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio llevó a cabo el "Proyecto Medalla Tokio 2020", que consistió en recolectar pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos móviles usados por toda Japón. Convirtiéndose de este modo, en los primero Juegos Olímpicos de la historia en los que se involucra a los ciudadanos en la creación de las medallas y en fabricarlas con metales reciclados.





Tokio 2020 espera que a raíz de este proyecto se consiga una sociedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, convirtiéndose en uno de los legados de los Juegos de Tokio 2020.

