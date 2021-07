OLIMPIADAS: La agenda del segundo día de los Juegos Olímpicos. (Hora Tokio).

Prensa. Sport.

Cada vez queda menos para que se disputen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tendrá lugar del 23 de julio al 8 de agosto. En el segundo día del certamen se celebrará la primera ronda de fútbol masculino y de béisbol. En España será posible verlos tanto la mañana del día 22 como la madrugada del jueves al viernes.

Fútbol Masculino

9:30 a.m. hora española (16:30 p.m. hora de Tokio)

Egipto vs España

10:00 a.m. hora española (17:00 p.m. hora de Tokio)

México vs Francia

Nueva Zelanda vs Corea del Sur

10:30 a.m. hora española (17:30 p.m. hora de Tokio)

Costa de Marfil vs Arabia Saudita

12:30 a.m. hora española (19:30 p.m. hora de Tokio)

Argentina vs Australia

13:00 p.m. hora española (20:00 p.m. hora de Tokio)

Honduras vs Rumania

13:00 p.m. hora española ( 20:00 p.m. hora de Tokio)

Japón vs Sudáfrica

13:30 p.m. hora española (20:30 p.m. horade Tokio)

Brasil vs Alemania

Béisbol

02:00 a.m. hora española (9:00 a.m. hora de Tokio)

Estados Unidos vs Canadá

05:00 a.m. hora española ( 12:00 p.m. hora de Tokio)

México vs Japón

08:00 a.m. hora española (15:00 p.m. hora de Tokio)

