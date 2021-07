SALUD: El ejercicio es la medicina para controlar el estrés.

La psicóloga clínico Miriam Patricia Muriel, sostuvo que el estrés puede ser positivo si te motiva y negativo cuando es intenso y permanente, por lo que puede desencadenar patologías como la hipertensión.

Los seres humanos necesitamos un mínimo de estrés para estar activo y motivado frente a la vida y sus diversas actividades, lo que no significa que deba ser exagerado ni tampoco prolongado. Así lo afirmó la psicóloga clínico Patricia Muriel, embajadora de Gold´s Gym quien participó como invitada en el evento vía zoom “Bienestar Integral, autoestima y Estrés” junto a Calhermi Naranjo, gerente general de la cadena de bienestar.





Explicó que producto de la pandemia se ha incrementado el estrés dentro del grupo familiar. Sin embargo, manifestó que hay distintos niveles de estrés. “Cuando no se tiene ese mínimo de estrés la persona puede caer en el fastidio y si se registra en alta intensidad y durante mucho tiempo puede desencadenar o agudizar patologías tales como la hipertensión, la diabetes, ataques de pánico y ansiedad. En Venezuela seguimos siendo muy resilientes frente a motivadores de estrés como la situación política, la inseguridad, la inflación, el transporte. Y esa es la manera en la que vamos respondiendo al estrés.”





Tipos de estrés

Detalló que existe un estrés que es placentero y motivador (eustrés) y otro nivel que es displacentero y desagradable (distrés) y entre ambos se debe llegar al intermedio para mantener un equilibrio saludable. Explicó que en el caso del distrés suele ir acompañado de un desorden fisiológico porque las catecolaminas producen una aceleración de las funciones y éstas actúan alejadas del punto de equilibrio, promoviendo la hiperactividad, somatizaciones, dolores musculares en suma: envejecimiento prematuro, que es uno de los efectos secundarios del estrés negativo.





En el caso del eustrés, es un estrés positivo, la relación con las impresiones del mundo externo y del interior, que no produce un desequilibrio orgánico. En este tipo el cuerpo es capaz de enfrentarse a las situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras y motivadoras. “El eustrés es asimismo un estado de conciencia, en el cual pensamiento, emoción y sensación parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital”, precisó Muriel.





¿Qué hacer frente al estrés?

Para la psicóloga Muriel la principal recomendación para controlar el estrés es ejercitarse. “El ejercicio es fundamental para manejar el estrés. Al sentirnos físicamente mejor liberamos endorfinas que nos ayudan. Todos en casa debemos movernos, hacer ejercicio, los niños, los adultos, los abuelos, no se trata de una condición para estar en la línea, sino la posibilidad de trabajar a favor de nuestra salud”, expresó.





Entre las recomendaciones dadas por la experta para manejar el estrés destaca además el respirar de forma consciente. “Puedes dejar de comer y tomar agua unos días, pero nunca puedes dejar de respirar porque mueres. Cuando respiras de forma consciente, cuando sientes que el aire entra y sale, se genera una sensación de paz interior que ayuda en el manejo del estrés.





Muriel agregó que “la ansiedad tiene mucho que ver con lo que pensamos. El cuerpo no distingue si tengo un tigre de Bengala al frente o me lo estoy imaginando, pero si no manejamos el estrés eso puede causar enfermedades como gastritis, etc.”.





Indicó que muchas personas están de duelo por algún familiar, pareja o amigos. “También perdimos la vida a la cual estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Hay que trabajar esos duelos aceptando la pérdida, llorando si hace falta y agradeciendo lo que recibimos de esas personas fallecidas o de esas circunstancias pasadas”, comentó.





Por su parte, la gerente general Calhermi Naranjo, señaló que el bienestar integral es “un concepto tan amplio que ha cobrado nuevo sentido con la pandemia. El ejercicio físico se ve mas más allá de la apariencia pues ahora se relaciona con el fortalecimiento del sistema inmunológico y la salud mental”.





Resaltó que las personas que tienen el hábito de ejercitarse “luchan para mantener sus rutinas, lo hacen como sea. Lo mismo va a ocurrir con quienes se sumen a un estilo de vida saludable”.





Para más información sobre este tema, los planes y programas de entrenamiento físico de Gold´s Gym, pueden acercarse a las sedes ubicadas en Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costa Azul) durante las semanas de flexibilización del esquema 7 por 7, o consultar las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.





