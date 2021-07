SALUD: Se calcula que de cada 9 hombres uno sufrirá de cáncer de próstata.

Dos expertos del GMSP, el doctor Jorge Moanak urólogo y la doctora Luz Jaime, sexóloga, advierten que la disfunción eréctil y la incontinencia puede superarse cuando se diagnostica a tiempo el cáncer de próstata.

Prensa. Leonisia Cusati.

Se calcula que, de cada 9 hombres uno sufrirá de cáncer de próstata. Aun así, hay una buena noticia, y es que si el diagnóstico es temprano la tasa de mortalidad por esta patología es realmente baja. La afirmación corresponde al doctor Jorge Moanack, urólogo, y la doctora Luz Jaimes, sexóloga, ambos especialistas del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) quienes, participaron en un webinar en el que abordaron la importancia del diagnóstico oportuno y del apoyo con un sexólogo para enfrentar esta enfermedad.





“Lo primero que debemos decir es que el paciente debe perder el miedo y hablar de su sexualidad. Hay dos complicaciones muy frecuentes cuando se trata el cáncer de próstata: la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. En consulta, muchos pacientes comentan que prefieren morir antes, que quedar con disfunción eréctil,” indica Moanack.





Ante este gran temor, el experto señala que dependiendo de las terapias quirúrgicas o médicas que se apliquen serán menos agresivas, habrá menos probabilidades de disfunción eréctil y muy altas probabilidades de tener una función eréctil al cabo de un mes; aunque hay pacientes que requieren una espera hasta 18 meses después de operados, lo cual no debe ser signo de alarma.





Se estima que la tasa de disfunción en pacientes de cáncer de próstata es menor del 30%, lo que también depende mucho del proceso quirúrgico. Es importante señalar que muchos pacientes tienen una expectativa muy alta después de su operación, y muchas veces no informa a su médico tratante que su función eréctil, previa a la cirugía, no estaba tan bien y por eso son tan importantes las evaluaciones previas.





Miedo a hablar de un problema de erección

Por su parte, la médico y sexóloga Jaime, destaca que cuando se da un proceso de quimioterapia o radioterapia por cáncer de próstata suelen agudizarse los problemas sexuales previos a la intervención, y el paciente suele justificarlo por el tratamiento.





“A los hombres no les gusta hablar que tienen un problema de erección, porque no quieren sentirse menos que el resto, es un asunto de virilidad. Pero recuerden que el médico necesita manejar el porcentaje de déficit de su respuesta antes y después, para poder ayudarlos mejor.”





Explica que el paciente con cáncer de próstata no sólo ve afectada su capacidad de erección sino también el deseo y la capacidad de satisfacción de la pareja, la cual es fundamental en el tratamiento. “Muchas veces la pareja sabotea el tratamiento y es por ello que, algunos pacientes prefieren hacerlo de forma individual. Es importante saber la frecuencia con la que tiene relaciones, con la que se conecta con su sexualidad ya sea por masturbación, en pareja habitual o también ocasional. También conocer si está satisfecho con su deseo, si le parece poco o mucho y además cómo valora la calidad de su experiencia sexual.”





Detalla que el tratamiento sexual mide en detalle, la erección, la lubricación, el orgasmo, el tiempo de lograr el orgasmo y si hay dolor. La terapia permite además aclarar al paciente si tiene expectativas sobrevaloradas en su etapa de satisfacción post operación.





“Muchos no van a llegar al 100%, hacemos lo posible para que logren tener una erección lo mejor posible y que se mantenga en el tiempo, para que tenga un coito satisfactorio pero explicando que no en todos los caso se da.”





El entrenamiento sexual después del cáncer de próstata

Los expertos refieren que el paciente debe ser informado sobre las afecciones del post tratamiento. “Muchos no entienden por qué no han eyaculado tras la intervención y es que no saben que esa erección se verá disminuida o no la van a lograr. Todos los médicos debemos orientarlos. La vida sexual para hombres y mujeres es muy importante, y más ahora cuando el 70% de la población lee y ve información sexual, por eso debemos educar al paciente”, precisó la doctora Jaimes.

Diagnóstico oportuno

En la actualidad en el GMSP existe una Sala de Hemodinamia, además de equipos de alta tecnología, que favorecen el diagnóstico oportuno del paciente con cáncer. Entre los exámenes y estudios que debe realizarse destaca, la ecografía transrectal, las imágenes por resonancia magnética, la recolección de una muestra de tejido prostático, además de tomografías computarizadas, que ayudan a los especialistas a una rápida atención al paciente.

