FÚTBOL: Di María: "Todavía no me creo que jugaré en el mismo equipo que Messi".

El centrocampista argentino Ángel di María está encantado de tener como compañero a su compatriota y paisano Leo Messi en el PSG. La llegada de Messi y la conquista de la Copa América han colmado a Di María. En declaraciones a ESPN, Di María afirmó que "estoy más que feliz. Se me cumplieron todos los sueños en un mes: ganar la Copa América y poder jugar con Leo en el mismo equipo. Es lo que siempre deseaba. Todavía no me lo creo. Hoy fue el primer entrenamiento, es algo único para mí".

Preguntado por la famosa foto que se hicieron en Ibiza junto a Neymar, Verratti y Paredes, el centrocampista comentó que “ya lo explicó Leo. Se montó ahí, fue casualidad. Nos íbamos a juntar con él y con Paredes, pero justo llegó Ney, que nos invitó a su casa y Verratti que se sumó después. Lo jodíamos (a Messi), le decíamos que viniera, pero él ya tenía todo arreglado con el Barcelona y nos dijo que le habían dicho a los nenes que se iban a quedar. Y después de la nada se dio vuelta la historia”.





Di María también se refirió a la posible salida del francés Kylian Mbappé y se mojó asegurando que “yo creo que se queda. Es obvio que es un jugador al que quieren todos los grandes equipos, pero creo que con lo que tiene el PSG ahora no se va a ir. Mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado”.





