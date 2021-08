MUNDO: Un coche híbrido costará casi la mitad que un vehículo de gasolina para 2025 según un nuevo estudio.

Prensa. Motor Pasión.

¿Qué es más económico: un vehículo eléctrico o uno de combustión? Este estudio, titulado “Cuantificación integral del costo total de propiedad para vehículos de diferentes tamaños y sistemas de propulsión" asegura que, a la larga, un coche eléctrico puede ser hasta un 40 % más barato que uno de combustión. Se trata de un análisis del Departamento de Energía de EE.UU., del Laboratorio Nacional Argonne y que ofrece la comprensión de los costes de tener y conducir un vehículo, y cómo esos costes varían según el sistema de propulsión, desde el convencional hasta el eléctrico.





El coche más económico será el híbrido no enchufable.

En este estudio se han tenido en cuenta diferentes variables para llegar a esta conclusión, como son el desembolso inicial, el precio del combustible -gasolina o electricidad-, el seguro obligatorio, mantenimiento y reparaciones. En resumen, todos los gastos que implican tener un coche nuevo. Pero también hay que tener en cuenta el tipo de vehículo del que se trata, por lo que también se ha analizado el modelo de coche, furgonetas, camiones... Y la conclusión es que, al final, un coche eléctrico es más barato. ¿Por qué?





Según el estudio y en el contexto actual, un vehículo eléctrico, como primer desembolso, es más caro que uno de combustión pero es un gasto que se irá subsanando a medida que pase el tiempo. Esto es porque, aseguran que el precio por kilómetro es más caro en un coche de combustión que en un eléctrico.





Aunque afirman que esta diferencia de desembolso inicial podría cambiar a partir de 2025. El estudio señala que el coche eléctrico híbrido no enchufable acabará teniendo el coste más bajo y el siguiente más económico seguirá siendo el de combustión interna. Es decir, la escala en cuanto a las diferentes propulsiones se quedaría de la siguiente manera:

Los vehículos eléctricos híbridos no echufables tienden a ser el sistema de propulsión más económico. Los vehículos eléctricos de pila de combustible propulsados llegará un momento que igualen los costes con los vehículos convencionales una vez caiga el precio del hidrógeno.





Los vehículos eléctricos con baterías alcanzarán la paridad de costes a medida que bajen los precios de las baterías. Es decir que, el mayor beneficiado en el futuro, según este estudio, será el vehículo híbrido no enchufable, ya que no se necesita un puesto de carga, por lo que es un gasto que no influye, el precio por kilómetro es bajo y tiene una larga durabilidad frente a los vehículos de combustión tradicional que parece que acabarán desapareciendo.

