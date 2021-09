FÚTBOL: La indignación de Leo Messi ante suspensión de partido contra Brasil.

Prensa. Sport.

Tras el bochornoso espectáculo al que asistieron Brasil y Argentina, Leo Messi tomó la palabra para preguntarse lo que se pregunta todo el mundo: ¿Esto no se podría haber evitado mucho antes? El capitán de la albiceleste pasó por los micrófonos y se mostró muy decepcionado por lo que había ocurrido, sin entender absolutamente nada. "¿Estamos aquí hace tres días y han esperado a que el partido comenzase? ¿Por qué no nos avisaron antes? ¿Por qué no fueron al hotel? El mundo nos está observando", indicó el crack rosarino.





También quiso expresarse Scaloni, el seleccionador, que apareció para comunicar el sentir del vestuario argentino. Los jugadores se marcharon a los vestuarios una vez las autoridades sanitarias aparecieron y forzaron, al final, a la suspensión del partido. Tras todo lo sucedido, el seleccionador argentino se mostró apenado.





"Estoy muy triste por lo que acaba de suceder. Si pasó o no, no era el momento de hacerlo. Debía ser una fiesta, uno de los mejores partidos del mundo. No sé qué palabras utilizar. Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Entró gente al campo de juego diciendo que querían deportar a nuestros jugadores. Si estábamos en el partido es porque estábamos autorizados. Todos queríamos jugar el partido. Es todo muy triste”, indicó.





Claudia Tapia, el presidente de la AFA, fue otro de los que hablaron, aunque de forma mucho más contundente: "Aquí no hubo mentiras hay una legislación sanitaria donde las autoridades de cada país adoptan los protocolos para que se disputen las competiciones. Es algo lamentable para el fútbol. Cuatro personas sin barbijo ingresaron diciendo que querían notificar algo que no se sabe. Las autoridades de Conmebol nos indicaron que vayamos al vestuario que el partido se suspendía por razones externas".





#noticias

#indignación

#LeoMessi

#suspensión

#partido

#Brasil

#Argentina

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela