MOTOCICLISMO: Lorenzo Locurcio compite este miércoles en Turquía.

Prensa. Octavio Estrada/@octano66.

El venezolano Lorenzo Locurcio tomará la salida este miércoles 8 de septiembre en la novena válida del Campeonato Mundial de Motocross en la máxima categoría MXGP, carrera que se disputará en el circuito Afyonkarahisar, escenario que completará la doble ronda en territorio turco y que marcará la mitad del calendario 2021. Lorenzo Locurcio se quedó a un puñado de segundos de sumar puntos en la cita cumplida el domingo, al finalizar en ambas mangas en el vigésimo primer lugar al manillar de la KTM perteneciente al equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team.





El carabobeño de 24 años señaló con franqueza no haber alcanzado su mejor rendimiento, aunque espera recuperarse en esta inusual fecha a disputarse a mitad de semana, algo poco menos que inédito en el calendario internacional en cualquier modalidad del deporte a motor.





“La primera carrera en Turquía no fue mi mejor día - afirmó Lorenzo Locurcio - No me sentí bien, las molestias físicas que tengo de las últimas semanas me afectaron. Espero poder recuperar mi mejor forma pronto y así poder luchar donde corresponde”.





El triunfo en la octava válida en suelo turco correspondió al holandés Jeffrey Herlings, con su compañero de equipo en KTM, el español Jorge Prado en el segundo, mientras el líder del certamen, el esloveno Tim Gasjer en Honda arribó en la tercera casilla. La tabla general muestra a Gasjer en la vanguardia con 310 puntos, lo escolta Prado con 297, en tanto el francés Romain Fabré es tercero con 293. El debutante Lorenzo Locurcio se mantiene en el vigésimo sexto peldaño con 18 unidades.

