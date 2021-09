MÚSICA: Pablo Mendoza regresa con el disco “The Return of the Migrant”

El virtuoso de la guitarra eléctrica presenta su quinta producción discográfica

Prensa. Cresta Metálica.

Pablo Mendoza, uno de los mejores guitarristas que ha dado Venezuela, radicado actualmente en España, retoma su carrera solista presentando su quinta producción discográfica “The Return of the Migrant”, con la que además de exhibir el virtuosismo con el cual nos tiene acostumbrados, también demuestra su faceta de excelente compositor, con canciones bien estructuradas y diversidad rítmica, que se pasean por el hard rock, el blues, el metal y hasta el progresivo, con distintas sonoridades, que van desde el sonido vintage del classic rock hasta las vertientes modernas.





El disco cuenta con 11 temas, 5 de ellos cantados. La masterización y producción musical corrió por cuenta del propio Pablo Mendoza, contando con la asistencia de mezcla y master de Eduardo Sáez. Además de tocar todas las guitarras retomó su faceta de cantante y también toca el órgano en algunas piezas. Como banda, contó con varios de los mejores instrumentistas de Venezuela, así como con músicos españoles. En la batería estuvieron Eduardo Sáez y Adolfo Herrera; como bajistas Oscar Fanega, Miguel Pepin e Iván Bernárdez; en los teclados y piano el holandés Adrian Vanwoerkom, en los coros la famosa cantante sudafricana CC White y como invitado especial en la guitarra el italiano Claudio Sesti.

El disco se encuentra ya disponible en las principales plataformas digitales. Hay planes a futuro de sacar ediciones en físico para coleccionistas. Hasta ahora ha lanzado tres sencillos los cuales se pueden apreciar en los siguientes links:

Fight: https://www.youtube.com/watch?v=7qBx-L0WtAI

La Venganza de Mil:

https://www.youtube.com/watch?v=QUjQUJFhP34

The Return of the Migrant:

https://www.youtube.com/watch?v=akz6lzkm3co





Pablo Mendoza describe a su nuevo esfuerzo solista como “un álbum que habla mucho de la experiencia de alguien que viene de vivir diferentes tipos de circunstancias y formar parte de esa vivencia de emigrar, sobre todo porque en mi familia, las generaciones anteriores lo habían hecho. Está cargado de nostalgia, fuerza, recuerdos, emotividad, análisis, autocrítica y crítica a los demás en el sentido de buscar la reflexión, tanto con la letra como con la música”.





“Es un disco muy trabajado a nivel armónico en la producción, sonido y ejecución, está sumamente trabajado y bien pensado, todos mis discos han sido así, pero en este caso me he profundizado más en el campo armónico y de producción musical para que tenga un sonido más homogéneo, por eso el oyente escuchará un trabajo más desarrollado y maduro, considero que está en los niveles más altos de producción actual, pese a que es un esfuerzo individual, sin ningún sello discográfico de respaldo”, agregó.





Mendoza explica que el nombre del disco “The Return of the Migrant” (El regreso del migrante) se debe específicamente a que ahora le tocó hacer lo mismo que a sus padres, abuelos y bisabuelos: emigrar; en su caso de Venezuela a España, a la inversa de sus antecesores. “Mis padres llegaron a Venezuela en los años 50, yo nací en Venezuela y ahora por distintas circunstancias tuve que dejar mi país de origen y emigrar a España, así que vuelve otra vez el migrante a traer la experiencia de un lugar y llevarlo a otro”, explicó el guitarrista quien afirma extrañar a su Venezuela natal así como a sus escenarios musicales.





Para mayor información sigue a Pablo Mendoza en sus redes sociales y página web:

https://www.pablomendoza.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pablomendozaoficial

Instagram: @pablojmendozap

Twitter: @Pablo_Mendoza

Para solicitud de entrevistas con Pablo Mendoza:

Roberto Palmitesta +58 04129620981

Alejandro Adrián 0412-5713474





Créditos de todos los temas del disco:

1. FIGHT (voz). (E.Sáez - Drums, I.Bernárdez - Bass - C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ). 5:49

2. CAUTION (A.Herrera - Drums, O.Fanega - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Organ) 4:46

3. LA VENGANZA DE MÍL (E.Sáez - Drums, O.Fanega - Bass, P.Mendoza -Guitars, Organ) 5:23

4. ANTOLOGÍA (A.Herrera - Drums, O.Fanega - Bass, P.Mendoza - Guitars, Organ) 4:40

5. SENTIDOS CULPABLES (Voz) (E.Sáez - Drums, O.Fanega - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 4:21

6. THE RETURN OF THE MIGRANT (E.Sáez - Drums, A.Van Woerkom - Piano, Keyboards, Voices, O.Fanega - Bass, C.CWhite - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voices) 5:22

7. LA VIDA ES SOLO UN RATO (voz) (E.Sáez - Drums, M.Pepin - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 4:57

8. YOUR FIRST DAY AT WORK (E,Sáez - Drums, M.Pepín - Bass, A.Van Woerkom - Piano, Organ, P.Mendoza - Guitars) 4:00

9. SIMPLE WORLD AT YOUR FEET (Voz) (A.Herrera - Drums, I.Bernárdez - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 3:59

10. DOBLE ENERGÍA (E.Sáez - Drums, C.Sesti - Guitar, M.Pepin - Bass, P-Mendoza - Guitars, voice, organ) 3:42

11. PONLE FIN (voz) (A.Herrera - Drums, M.Pepín - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 5:52

#noticias

#PabloMendoza

#disco

#TheReturnoftheMigrant

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela