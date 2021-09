RECUENTO: Día 16, 17 y 18 del BiciParamédico Viajero Pedro Linarez en 100 días de pedal y pulmón.

Tramo: Tucacas-Chichiriviche. Falcón.

Prensa. Senderos de Apure.net.

El día 16, (06/09/21). Estuvo estacionado en la población de TUCACAS, en la sede de Protección Civil motivado a mal tiempo reinantes y lluvias dispersas hasta ese día llevaba acumulado 857km.





El día 17, (07/09/21).

Las condiciones climáticas totalmente nublados, recorriendo calles de Tucacas y aprovechó para ir al Parque Nacional Morrocoy por ser semana radical. Pero no cabía un alma en las playas.





Por lo que, el BiciParamédico agradeció a los hermanos de naranja y en especial a Licdo. Armando Peña supervisor de eje costeros oriental de Falcón por su atención y hospitalidad desde el día de su llegada hasta su salida a Tucacas acompañada con un aguacerito vía a Chichiriviche.





Dicha ruta señaló el cicloviajero; TUCACAS-CHICHIRIVICHE, la carretera muy transitada. Fue aún ritmo de pedalear acostumbrado, la gente lo saludaba por la vía y le preguntan de dónde viene y les contestaba; de Apure.





El día 17, en ese trayecto antes mencionado fue un sol radiantes en la vía que conducen a cruce a Chichiriviche, con una brisa fuerte con olor a mar y ya en la vía se observa un paisaje full flamingos.





En su llegada a Chichiriviche es recibido por los hermanos de naranja de municipio Manuel Iturriza (Falcón) y como es la vida quien lo recibió es el subdirector Licdo. Alfonzo Pujol, un gran compañero de inicio allá en los años 80 en el mundo de RESCATE, una gran tardes de tertulia y recordando eso grande momentos de eso años.





Una anécdota, que compartió Pedro Linarez, en su trayecto por Falcón dónde fue parado por una pareja y le dice, tu eres el BiciParamédico Viajero. Gran sorpresa son los dueños de DR. BICICLETS CCS e intercambiaron números para reunirse y darle una entrevista.





Para el día 17, el BiciParamédico Viajero acumuló 905 Kilómetros de recorrido desde su partida en San Fernando de Apure para luego transitar por los estados: Guárico, Aragua, Carabobo y ahora Falcón y faltan varios estados de occidente, andes y su retorno nuevamente para Apure. A tal razón, uno de los lemas que le llegó a la mente en su transitar, "Yo no viajo para escapar de la vida, si no que la vida no se me escapé".





Para el día 18, (08/09/21). Se encuentra estacionado en Protección Civil de Chichiriviche en 100 días de pedal y pulmón recorriendo Venezuela.

Fotos: Cortesía.

Vía: Senderos de Apure.

Instagram: @senderosdeapure

https://www.instagram.com/p/CTkLLDpAGRp/

