SALUD: El Trastorno del Espectro Autista afecta a 1 de cada 56 niños.

La psiquiatra Ana Cecilia Márquez explica que, en su nivel 1, el TEA puede lograr profesionalizarse con acompañamiento como los que brinda el Instituto de Capacitación e Inclusión Educativa.

Prensa. Leonisia Cusati.

La diversidad funcional del siglo XXI es el espectro autista y, como demostración, están las estadísticas del Instituto de Investigación del Autismo de Estados Unidos, que en su más reciente estudio de junio del 2021 reseñó que, 1 de cada 56 niños que nacen, presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA). La doctora Ana Cecilia Márquez, secretaria general de la Sociedad de Psiquiatría, coordinadora de la Unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacios y miembro del Instituto de Capacitación e Inclusión Educativa (ICIE), explica que uno de los más grandes problemas que enfrentan los jóvenes egresados de bachillerato, que presentan el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en su nivel uno, muy frecuente, es la dificultad de proseguir estudios universitarios o profesionalizarse.





“Se trata de jóvenes a los que se le niegan los cupos, porque las instituciones no están preparadas para atenderlos. Sin embargo, ellos pueden llevar una vida normal; y si bien es cierto que tienen un “talón de Aquiles” con la comunicación, también poseen muchas habilidades para el aprendizaje. Anteriormente, se les identificaba como Asperger, pero lo correcto es TEA, grado uno”, señala Ana Cecilia Márquez. Precisa que la persona con TEA es detallista y puede ser muy expresiva en cuanto a lo que le interesa. Su dificultad con el vínculo social radica en la falta de habilidades y destrezas que son necesarias para entender cómo lograrlo. Puede no mostrar interés, pero esto está más asociado a que no sabe cómo hacerlo.





De allí, el aporte del Instituto de Capacitación e Inclusión Educativa (ICIE), para ayudarlos en esa transición, y que puedan capacitarse, mejorar sus habilidades y desarrollar una carrera, profesión u oficio”, señala Márquez.





Jóvenes con TEA sí quieren socializar

Muchos de estos estudiantes han llegado a la universidad, pero no han podido avanzar porque los profesores no los entienden. En el ICIE, contamos con educadores formados de la Escuela Patria de Bolívar donde durante 26 años han trabajado con niños con necesidades educativas especiales, y saben cómo conectar con estos chicos que desean inclusión e independencia”.





Reitera Márquez la necesidad de capacitarlos y prepararlos para que se adapten y puedan ser independientes, y eso se logrará con un sistema curricular inclusivo, con un proceso de evaluación de competencias adaptado y con un equipo de profesores dispuestos a incorporarse a un modelo educativo de integración como el que adelanta el ICIE en Caracas.

Es importante resaltar que el ICIE, como estructura educativa para la formación y capacitación de jóvenes regulares y con necesidades educativas especiales, ha logrado alianzas con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), para acercar a bachilleres con TEA a su formación profesional.





El ICIE: inclusión e integración

El Instituto de Capacitación de Inclusión Educativa (ICIE) es un proyecto educativo que surge como alternativa para la población estudiantil con necesidades educativas especiales y para alumnos regulares que deseen cumplir su deseo de formación educativa con capacidad de productividad y emprendimiento.





El proceso de capacitación es personalizado; es así como el personal calificado que trabaja en el instituto, evalúa las competencias vocacionales de cada estudiante, se identifica el alcance según sus capacidades y se establecen metas reales para cada alumno.





Actualmente, ofrecen cursos, talleres y diplomados en las áreas de Ciencias Culinarias, Corte y Costura, Locución, Oratoria, Electricidad (básica /avanzada), Música, Soporte Técnico para celulares, Coaching, Mercadeo Digital, Idiomas (francés, inglés, otros), Diseño Gráfico Digital, Informática (Básica/Avanzado); Marketing Digital, Ofimática y Servicio Técnico para Computadoras. El portafolio de la oferta educativa también se extiende a diplomados para profesionales universitarios y acreditaciones.





Para mayor información sobre los cursos, talleres y diplomados, los interesados pueden comunicarse a través de los números: 04143704358 y 04142044724, o por el correo: institutodecapacitacionicie@gmail.com, así como visitar su Instagram @institutoicie





