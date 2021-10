APURE: Comunidad de Emprendedores de Apure sostuvo reunión con presidente de Gaduca para alianzas y eventos.

Prensa. Senderos de Apure.net.

En el auditorio de la empresa apureña Gaduca ubicada en el municipio Biruaca del estado Apure en Venezuela, se realizó este sábado 23 de octubre 2021, una reunión con una parte representativa de la “Comunidad de Emprendedores de Apure”, de aproximadamente 25 personas, incluyendo la junta directiva donde le efectuaron una presentación al propietario de Gaduca; Biaggio Gambino y señora Yanetzi de una muestra de los productos de dicha comunidad de emprendedores de la región llanera.





Por lo que, se intercambió conocimientos y se estuvo compartiendo la experiencia de los tres años de la trayectoria de “Doña Tita” como historia de éxito y cuando sus 5 años de inicio en la empresa “Gaduca”, fue difícil y como fue solventando por la constancia donde rindió los frutos como una empresa que nació en Apure y que tiene sus franquicias a nivel nacional de manera exitosa.





Destacó, la Junta directiva de la Comunidad de Emprendedores de Apure que el límite se pone uno mismo. Es importante la constancia y juega un rol fundamental para poder alcanzar el éxito. Ahí estuvieron una parte de esta comunidad y llevaron muestra de sus productos, de sus servicios y compartieron con el señor Biaggio y se vienen alianzas. La primera de ella será el primer encuentro de emprendedores Apure 2021, para el 26 de noviembre en las instalaciones de Toyo Kelly con expo ventas y presentaciones musicales.





Por su parte, Biaggio Gambino presidente de Gaduca, señaló, “tuvimos una reunión con parte de lo que tenemos en nuestro estado Apure y en realidad fue una muestra de productos de los emprendedores que me impactaron muchísimo y probamos. Me siento muy emocionado por la jornada que tuvimos. De verdad que grande se siente cuando mucha gente te quiere poner, mucho más grande, de lo que eres y otras tantas personas que me ven como ejemplo. Gracias a todos ustedes y el 26 de noviembre haremos un gran evento con la comunidad de emprendedores”.

Cabe destacar, que el viernes 26 de noviembre de 2021, se realizará el primer encuentro de emprendedores del estado Apure y estarán presente con una expo ventas de más de 50 stands en las instalaciones de Toyo Kelly en Biruaca donde también será amenizada por agrupaciones de la localidad y un invitado especial @afrocriollovzla. La entrada tiene un costo de 10$ y pueden pedir información en el Instagram: @emprendeapure

Junta Directiva de la Comunidad de Emprendedores de Apure 💛💙💚





Representantes de la comunidad de emprendedores de Apure en el encuentro con la presidencia de GADUCA:

@josmerijimenez✅

@animacionesallox✅

@tupuntodecreacion✅

@donpanchoranch✅

@tubanquete.apure✅

@kboomvenezuela ✅

@petalos_ve✅

@cosasdmore✅

@qberenjena✅

@marquesalachina✅

@rosalstyle✅

@bora.bbq✅

@diesteticavzla✅

@caribakery.ve✅

@lagalleteriayreposteria✅

@dhallaca✅

@saraforkids✅

@dushi_storevzla✅

@variedades_figa✅

@royscupcake✅

@marketingprovidencial✅

@baqueritallanera✅





Fotos y video: Cortesía.

