APURE: Realizada reunión y congresillo de la liga menor en el Alto Apure.

La liga tricolor estará presente y el municipio Páez representara al estado Apure a nivel nacional.

Prensa. Deporte Rey Apure.

Este Miércoles 20-10-2021 se efectuó Reunión y congresillo para la liga tricolor en el municipio Páez, esta tiene previsto la inauguración este 30-10-2021 con el principal objetivo de definir el equipo que representara al estado Apure en el nacional Sub 17 en Barinas, son 4 clubes los participantes para la eliminatoria de esta categoría que son Real y Academia Guasdualito, Cristo rey del Amparo y Boyacá.





El día de la apertura de este evento se realizara una exhibición en categoría sub 6 pero además se realizara un torneo sub 9, 11 y 13 no clasificatoria pero si competitivo, 2 años de inactividad culminaran con estas eliminatorias para decir presente por Apure en la liga tricolor para el próximo año será mejor organizado y se buscara más presencia tanto en el estado como a nivel nacional.

#altoapure

#tricolor

#ligamenor

#futbol

#noticias

#senderosdeapure