LITERATURA: Sale a la venta el primer libro oficial de los Beatles en español en 20 años.

Prensa. EFE.

El primer libro oficial de los Beatles en más de 20 años, The Beatles: Get Back, relata de primera mano las grabaciones del último álbum de estudio de la banda británica, Let it be. Desde este miércoles ya se encuentra a la venta en español. La publicación presenta "un relato exclusivo, contado por ellos mismos" de las sesiones que llevaron a la creación del último trabajo que publicó el grupo en 1970, poco antes de su disolución definitiva.





El libro, el primero oficial desde el superventas The Beatles Anthology (2000), cuenta con 240 páginas encuadernadas en tapa dura e incluye cientos de imágenes inéditas, incluidas fotografías de Ethan Russell y Linda McCartney. Sus textos reproducen conversaciones transcritas de los miembros de la banda, extraídas de las más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio en las que participaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.





Cuenta, además, con un prólogo escrito por el director de cine Peter Jackson y una introducción a cargo del autor británico Hanif Kureishi:"Tenemos el privilegio de presenciar sus primeros borradores, los errores, las desviaciones y digresiones, el aburrimiento, la emoción, la alegría y los avances repentinos que llevaron al trabajo que ahora conocemos y admiramos".

El lanzamiento del libro se produce poco antes del estreno, a finales de noviembre, de la serie documental homónima creada por Peter Jackson. El cineasta neozelandés ha reexaminado más de 55 horas de metraje original inédito de las sesiones de 1969 que fue filmado en 16 milímetros por Michael Lindsay-Hogg y que ahora ha sido restaurado. Los tres capítulos del documental se emitirán en España en Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre.





