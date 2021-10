MERCADEO: Tecnología LED reduce hasta el 90% de costos por consumo eléctrico.

Experto de la empresa Pickens señala que esta tecnología está creciendo en el alumbrado público, como una excelente opción de ahorro energético y de inversión.

Prensa. Comstat Rowland.

Hogares, comercios e industrias en Venezuela pueden lograr entre un 80 y 90% de ahorro en su consumo eléctrico por concepto de iluminación, gracias a la tecnología LED que se utiliza en los bombillos LED. El ingeniero electricista Alfredo Gómez, asesor de la empresa venezolana Pickens, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de una amplia gama de productos del sector de la iluminación, electricidad y decoración, explica que la tecnología LED no sólo permite el ahorro energético, y por ende de dinero; sino que además resulta una tecnología ecológica de alto impacto, ya que no posee materiales tóxicos en su composición (plomo, mercurio, cadmio), no emiten rayos UV ni luz infrarroja y son resistentes a golpes.





“En el caso de los bombillos LED de Pickens disponen de una garantía de dos años, que se ofrece por la calidad de los materiales con los que se elaboran. Mientras las bombillas incandescentes o tradicionales se queman ante un bajón de la electricidad y tienen una vida útil de 1000 horas, los LED son capaces de tolerar altos y bajos voltajes sin dañarse, por ser multi voltajes, y duran más de 30 mil horas (4 años aproximadamente) en funcionamiento”.

Menos vatios y más iluminación

Los bombillos incandescentes han iluminado durante muchos años la mayoría de los hogares, negocios e industrias en el país, siendo hasta ahora preferidos por “lo económico” que representa su adquisición, pese al poco tiempo de vida útil que ofrecen y de la potencia de luminosidad que tienen.





“A diferencia de un bombillo tradicional que puede consumir hasta 100 vatios, los bombillos LED garantizan mayor iluminación con menor cantidad de vatios. Para iluminar una habitación, una sala, el baño, lo puedes hacer con un bombillo LED de 5 o 7 vatios, los cuales garantizan una adecuada iluminación en espacios de 2.40 metros de alto”, explica el ingeniero electricista.

Detalla que, en espacios como garajes, patios, oficinas y locales comerciales, los bombillos LED de Pickens de 10,12 y 20 vatios, ofrecen una excelente iluminación. “En una casa puedes tener hasta 20 bombillos, y si son incandescentes puedes consumir 1200 vatios, mientras que si son LED tan sólo consumirás 140 vatios, una cifra representativa del ahorro que se puede lograr”.





Mayor potencia luminosa

Hasta ahora, en Venezuela ninguna empresa fabricante de bombillos ha logrado garantizar un tiempo de dos años en productos de iluminación como lo hace Pickens, según expone el ingeniero Gómez “normalmente al comprar un bombillo, el vendedor del establecimiento lo prueba y, luego, el funcionamiento del producto queda a responsabilidad del cliente. En el caso de Pickens esto no sucede, porque el comprador sale con una garantía”.





Actualmente el portafolio de la marca dispone de distintos bombillos LED que se ajustan al diseño interior de una vivienda u oficina como son el tipo bulbo, que se caracteriza por la forma tradicional con la que conocemos los bombillos; además del diseño tipo vela o lágrima para lámparas, y el dicroico, conocido como “ojo de buey”.





Para espacios abiertos como garajes, estacionamientos, canchas deportivas, piscinas o galpones, Pickens ha desarrollado los reflectores LED ultra livianos y delgados, que cuentan con un soporte regular giratorio, de fácil instalación y además a prueba de chorros de agua y de polvo. El ingeniero Gómez detalla que la tecnología LED también está creciendo en el alumbrado público como una excelente opción de ahorro energético y de inversión.





