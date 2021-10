MÚSICA: El Regreso del Migrante: la experiencia de emigrar expresada a través del rock.

El virtuoso de la guitarra eléctrica radicado en España, recibe las mejores críticas con su nuevo disco solista

El guitarrista venezolano Pablo Mendoza ha recibido excelentes críticas y reseñas tras la salida al mercado de su quinto disco de estudio titulado “The Return of the Migrant” (El Regreso del Migrante), un disco que alterna diferentes estilos como el hard rock, el blues, el jazz y el rock progresivo, contando con un All-Star de músicos de países como Venezuela, Italia, Holanda, Sudáfrica y España. Esta producción cuenta con 11 temas, 5 de ellos cantados y el resto instrumentales. Hace poco fue estrenado el videclip del tercer tema promocional que lleva el nombre del disco: “The Return of the Migrant”, que puede ser disfrutado en el siguiente link de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=lW0-Lado-zQ





“El video del tema The Return of the Migrant es uno de los más bonitos que he podido experimentar hacer y en el que todos los que participaron en él lo han disfrutado tanto como yo. Es un tema cargado de nostalgia, pasión y recuerdos. A pesar que no tiene palabras, porque es un tema instrumental, creo que allí se concentra en gran medida lo que significan y lo que expresan todas las notas musicales y los acordes que lo conforman, expresando ese sentimiento de todo lo que significa emigrar, por lo que creo que lo van a disfrutar y lo van a entender, tanto así que estoy seguro que lo van a querer compartir”, explicó Pablo Mendoza.





En este nuevo video clip vemos al guitarrista caraqueño interpretando un tema que alterna el rock progresivo con el jazz-fusión y algunos elementos del blues. Las imágenes muestran a su banda tocando en escenarios naturales, con un manejo de la luz que evoca melancolía: Oscar Fanega en el bajo, Eduardo Sáez en la batería y Adrian Vanwoerkom en el piano y teclados. Aquí la expresividad de la música es protagonista y no hacen falta las palabras para transmitir diversos sentimientos.





En relación a su carrera solista, Mendoza explica que si bien es cierto que ahora la está retomando discográficamente, nunca la dejó por completo: “Mi último disco solista Ashes ans Sensations fue lanzado en 2015, pero luego emigré en 2016 y en España estuve tocando con temas de ese álbum por un tiempo y después me dedique a trabajar en futuras producciones y estuve ocupado con la enseñanza musical. Al emigrar hubo un vacío en Venezuela, ese disco quedó escondido, entonces ahora retomo como solista, hubo un limbo, pero ahora con The Return of the Migrant he decidido regresar con la misma fuerza que tuve en mis tres primeros álbumes.”





Pero Pablo Mendoza no ha cortado todos sus vínculos profesionales con Venezuela, desde hace 12 años, la academia musical que lleva su nombre, permanece activa con la sede ubicada en Santa Mónica, Caracas, donde disponen de dos salones en los que ofrecen a alumnos no solo estudiar guitarra eléctrica y acústica, también canto y teclado. Quienes desean especializarse en la guitarra hay hasta clases de blues e improvisación. Son cursos de alta calidad a precios accesibles. Para más información sobre cupos y horarios para clases en la sede de Caracas, los interesados deben escribir al correo:

academypablomendoza@gmail.com





“Por otra parte, personalmente ofrezco desde hace 8 años clases online por todo el mundo, específicamente en guitarra, producción musical y en la cátedra de blues e improvisación, también cursos intensivos online que puede hacer el interesado en el horario o momento que mejor que parezca durante un tiempo estipulado bajo mi supervisión y corrección, estos últimos cursos estarán activos desde noviembre de este año } y concentran gran parte importante de las principales cátedras de guitarra de la academia, ahorrando tiempo en un gran porcentaje”, explicó Mendoza.





El guitarrista además desea hacer una gira en España en 2022, por lo que estudia la posibilidad de formar una banda de músicos españoles, para tocar a lo largo de España, también desea tocar en Italia donde lo han invitado a dictar clases magistrales. Igualmente buscará oportunidades para presentarse en Francia e Inglaterra. “Me encantaría volver a hacer shows en Venezuela y Latinoamérica. Quisiera volver a Venezuela sobre todo en una circunstancia donde se pueda apreciar lo nuevo que he hecho, que sea valorado y que el público disfrute del nuevo álbum”, agregó.





Para mayor información sigue a Pablo Mendoza en sus redes sociales y página web:

https://www.pablomendoza.com

Facebook: https://www.facebook.com/pablomendozaoficial

Instagram: @pablojmendozap

Twitter: @Pablo_Mendoza





Créditos de todos los temas del disco:

1. FIGHT (voz). (E.Sáez - Drums, I.Bernárdez - Bass - C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ). 5:49

2. CAUTION (A.Herrera - Drums, O.Fanega - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Organ) 4:46

3. LA VENGANZA DE MÍL (E.Sáez - Drums, O.Fanega - Bass, P.Mendoza -Guitars, Organ) 5:23

4. ANTOLOGÍA (A.Herrera - Drums, O.Fanega - Bass, P.Mendoza - Guitars, Organ) 4:40

5. SENTIDOS CULPABLES (Voz) (E.Sáez - Drums, O.Fanega - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 4:21

6. THE RETURN OF THE MIGRANT (E.Sáez - Drums, A.Van Woerkom - Piano, Keyboards, Voices, O.Fanega - Bass, C.CWhite - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voices) 5:22

7. LA VIDA ES SOLO UN RATO (voz) (E.Sáez - Drums, M.Pepin - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 4:57

8. YOUR FIRST DAY AT WORK (E,Sáez - Drums, M.Pepín - Bass, A.Van Woerkom - Piano, Organ, P.Mendoza - Guitars) 4:00

9. SIMPLE WORLD AT YOUR FEET (Voz) (A.Herrera - Drums, I.Bernárdez - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 3:59

10. DOBLE ENERGÍA (E.Sáez - Drums, C.Sesti - Guitar, M.Pepin - Bass, P-Mendoza - Guitars, voice, organ) 3:42

11. PONLE FIN (voz) (A.Herrera - Drums, M.Pepín - Bass, C.C.White - Voices, P.Mendoza - Guitars, Voice, Organ) 5:52

