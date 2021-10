MÚSICA: Héctor Molina se reencuentra con Venezuela en una gira de Ida y Vuelta.

El destacado cuatrista y compositor venezolano, integrante de las agrupaciones Pepperland, Los Sinvergüenzas y C4 Trío, con la que ha conquistado premios nacionales internacionales.

Como el Grammy Latino; regresa al país luego de cuatro años en Estados Unidos, para una breve gira que incluye grabaciones, clases magistrales, recitales como solista en Maracay y Mérida, así como un exclusivo concierto en el Centro Cultural BOD, donde el viernes 29 de octubre, a las 7:00 p.m., se presentará acompañado de Luis Julio Toro, Manuel Rangel, Jorge Torres, Edwin Arellano y la cantante Hana Kobayashi.





El cuatro vuelve a ser protagonista de una velada especial, cuando el próximo viernes 29 de octubre, a las 7:00 p.m., Héctor Molina suba a escena en los Espacios Abiertos del Centro Cultural BOD para Ida y Vuelta, un concierto único que resumirá el rico bagaje musical de este reconocido cuatrista venezolano. Para este cálido reencuentro con el público citadino, el integrante de proyectos de gran trayectoria y aceptación como C4 Trío, Los Sinvergüenzas y Pepperland-, mostrará parte de las vivencias musicales que ha tenido en estos últimos cuatro años, muchas de las cuales recogerá en su próximo disco.





"Me emociona volver a Venezuela. He preparado un repertorio de temas de mi autoría, incluídos en "Giros", mi primer disco como solista y en algunas producciones de Los Sinvergüenzas y C4 Trío. Asimismo, interpretaremos temas de The Beatles y otros artistas pop", dice. Junto a él, compartirán escena la vocalista Hana Kobayashi, el flautista Luis Julio Toro, el mandolinista Jorge Torres, el bajista y guitarrista Edwin Arellano y el maraquero Manuel Rangel.





Intenso viaje musical

Molina llega a Venezuela con una apretada agenda relacionada con Hablemos del Cuatro, el exitoso podcast que durante dos temporadas, ha producido en Florida, USA, donde estableció residencia hace cuatro años.





"Este proyecto ha sido muy grato y, gracias a él, estaré de regreso a Venezuela por unos pocos días. Además del concierto del 29 de octubre y la grabación de Hablemos del Cuatro. Ofreceré un recital en CitoBar, en Maracay, el 28 de octubre. También iré a Mérida, donde haré un concierto solista en la Sala César Rengifo, el día 5 de noviembre, así como una clase magistral en el núcleo del Sistema de Orquestas en Mérida. Además, tendré un encuentro con cuatristas y otros estudiantes de música en la ciudad de Tovar y el día 9 de noviembre asistiré a un encuentro con músicos del proyecto Alma Llanera en la sede del Sistema de Orquestas en Caracas", detalla Molina, quien ha compartido experiencia musicales, tanto de escenario como discográficas, con muchos de los artistas más importantes de Venezuela.





Licenciado en música mención Composición, en el año 2001 se radica en Caracas y se integra al Grupo Instrumental de Cámara Multifonía, agrupación con la que profundiza en el repertorio de cámara venezolano y universal de todas las épocas además de participar activamente como compositor y arreglista.

Paralelamente, es miembro fundador del ensamble de música instrumental venezolana “Los Sinvergüenzas”, cuyo trabajo ha sido plasmado en cinco producciones discográficas, “Bichoneando” (2001), “Desde otro lugar” (2007), “Sinvergüensuranzas” (2011), “Raíces” (2013) y 20 20 (2020), con el que ganó los principales galardones en la más reciente edición de los premios Pepsi en la categoría Música Tradicional Venezolana.





En 2006, junto a los cuatristas Jorge Glem y Edward Ramírez, conforma C4 Trío, con la que graba ese año un exitoso disco homónimo. En 2009, presentan el CD+DVD “Entre Manos”, en 2012 “Gualberto+C4” en colaboración con Gualberto Ibarreto, “De Repente” en 2013, junto a Rafael “Pollo” Brito, obtuvo el Latin Grammy 2014 como Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum y el DVD “#Los10DeC4” lanzado en 2015 para celebrar la primera década del grupo.





“Pa’ Fuera”, disco hecho en colaboración con Desorden Público, fue lanzado en 2016. Con el que obtuvieron nominación al Grammy Award en su 60th edición como “Best Latin Rock, Urban or Alternative Album”. El más reciente, “Tiempo al tiempo”, hecho junto al cantautor nicaragüense Luis Enrique, les hizo ganar el Latin Grammy 2019 como “Mejor álbum de música folklórica”.





Ahora, el público tendrá la oportunidad de acercarse a los nuevos aires de su talento en Ida y Vuelta, disfrutando el atardecer caraqueño en los Espacios Abiertos del Centro Cultural BOD, acondicionados especialmente para ofrecer una experiencia artística, con la garantía del cumplimiento del protocolo de bioseguridad.





Las entradas para Héctor Molina: Ida y Vuelta están a la venta a través del portal www.ve.ticketmundo.com. También pueden adquirirse directamente en taquilla de jueves a domingo, a partir de las 10:00 a.m. Mayor información en las redes sociales del @cculturalbod.

La casa amarilla de El Entable (Joropo/Onda Nueva) Héctor Molina, Manuel Rangel, Edwin Arellano

https://www.youtube.com/watch?v=gCOMYlTL2OA





