MÚSICA: La agrupación UltraZonido presenta su single debut “LQQ (Lo Que Quiero)”.

UltraZonido (UZO) es una agrupación de rock alternativo y fusión formada en 2020, y desde sus primeros pasos se vislumbra como uno de los nombres que representan parte del futuro del rock venezolano, por su interesante propuesta que combina distintos estilos, así como por las letras de sus canciones, que alternan vivencias personales de amistad, amor, deseo, conflictos, con temas de crítica social, inspirados en la realidad actual de Venezuela.





La agrupación está conformada por Steve Viadett en la guitarra y coros, Rafael Pire en la voz líder y guitarra, Karol Mata en el bajo y Luís Gómez en la batería y percusión. Actualmente están trabajando en la composición y grabación de su primer disco, que saldrá en 2022. Ya tienen dos temas listos y grabados: “Nuestra Realidad” que saldrá en un disco compilado en noviembre de este año y el single promocional titulado, “LQQ (Lo Que Quiero)”, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.





“LQQ (Lo Que Quiero)” se puede escuchar en el siguiente link:

https://youtu.be/u9rmliJ4CvA





Este sencillo vendrá acompañado por un videoclip animado, protagonizado por el personaje de un Pitbull llamado “Pituzo”, que fue grabado en Berenjena Estudios y producido entre la banda y el equipo de Letra Sonora con el ingeniero Bryan Zapata. El lanzamiento del vídeo será el sábado 13 de noviembre de 2021, con una presentación en vivo de UltraZonido en el local Java’s Bar (La Terracita), ubicado en la Avenida Miguel Ángel, Colinas de Bello Monte, Caracas a las 3:00 p.m. con entrada gratuita.





El tráiler del video se puede apreciar en el siguiente link:

https://youtu.be/36edM4JwwcM





Este video animado es protagonizado por un perro pitbull, cuyo nombre es una combinación de su raza y el nombre de la banda PITUZO. “Utilizamos la analogía del mensaje de la canción llevado al video, donde Pituzo que quiere algo y en el video él recorre un trayecto para llegar a lo que busca a medida que la canción está dando su mensaje. Al final del video Pituzo tiene que ver si consigue o no lo que busca. Él representa mucho lo que significa UltraZonido porque en el trayecto no se detiene, no se rinde y llegará hasta el fin hasta encontrar lo que él quiere,”explicó el cantante y guitarrista Rafael Pire.





“La letra de la canción LQQ está basada en hechos de la cotidianidad, donde hay una persona que tiene una relación de amistad con otra, pero siente una fuerte atracción por ella, y la canción tiene mensajes indirectos que al final del tema se transforman en uno muy directo, donde él le dice a ella lo que en realidad quiere. Esto es algo que se da mucho en la cotidianidad, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Queremos que este tema pueda servir como un vehículo para que aquellas personas que estén en una situación parecida le dediquen el tema a esa persona por la que sienten esa atracción”, agregó Pire.





UltraZonido describe su estilo musical como rock fusión y rock alternativo, esto viene dado porque cada integrante tiene sus propias influencias que recorren diferentes estilos de rock, desde la complejidad del progresivo, la fuerza del metal, lo accesible del pop-rock, el ritmo del ska y la crudeza del punk. Toman influencias de bandas venezolanas como Sentimiento Muerto, Spias, Desorden Público, BajoZero, Deskarriados, 4to Reich, Toque de Queda y Los Mentas entre otros nombres de la historia del rock venezolano.





La agrupación planea lanzar su primer disco larga duración durante la primera mitad de 2022, pero por ahora se concentran en promocionar sus sencillos y también desean realizar una mini-gira por Venezuela, presentándose, además de Caracas en ciudades como Valencia, Maracay, Barquisimeto y Puerto La Cruz, pero todo dependerá de las restricciones de la pandemia y las medidas de bioseguridad.





