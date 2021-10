NOVELAS: Marjorie de Sousa revela detalles de sus escenas picantes en “La Desalmada”.

Prensa. Publimetro.

“La desalmada” se ha convertido en una de las telenovelas más aclamadas por la audiencia en los últimos meses. Particularmente la participación de Marjorie de Sosa y Eduardo Santamarina le ha aportado un toque de pasión a la historia que ha conquistado la pantalla chica mexicana. Ante tanta conexión entre los actores, muchos se han preguntado como el tras cámaras de sus picantes escenas. La misma Marjorie de Sousa reveló que aunque ha tenido escenas mucho más fuertes, “Julia Torreblanca de Gallardo”, su personaje en el melodrama, es “más arriesgada y más atrevida”.





“Son escenas como de ¡ay, qué pena!, pero muy cuidadas. Mis directores me han protegido mucho, me han cuidado, el equipo también, y tengo un gran compañero de escena”, reveló la actriz venezolana. Tras haber audicionado para la telenovela “Rubí” junto a Eduardo Santamarina. Finalmente la exreina de belleza tuvo la oportunidad de compartir con el actor mexicano. Marjorie aseguró que la gran conexión que ha transmitido junto a él, se debe a la química que han logrado en sus roles antagónicos.





“Con Eduardo, aparte de tener mucha química, yo creo que de parte y parte los dos nos sentimos muy tranquilos, muy cómodos y esto también ayuda a hacer esas escenas”, comentó. El personaje de Marjorie es realmente una villana de telenovela, “Ella es una mujer encantadora, seductora y manipuladora, una persona que de verdad no se mide; ella hace lo que sea por estatus, después de perderlo todo”, afirmó la actriz en entrevista con TVyNovelas.





Sin embargo, aunque su participación es una de las más esperadas a lo largo de la trama, la actriz no niega que las escenas de cama son realmente incómodas por la cantidad de personas que pueden llegar a estar en el set y por el sumo cuidado con el que tiene grabarlas. “Literal estás escuchando al director en el apuntador y entonces no puedes voltear la cara porque se te ve y tienes que cuidarte que no se te vaya a salir nada a pesar de que estamos protegidos y (estar pendiente de) la iluminación, la cara no la voltees hasta acá y el cuerpo tienes que hacer esto”, explicó la actriz en entrevista con People en Español.





La gran receptividad de la audiencia ha quedado evidenciada en el rating que ha alcanzado desde su estreno el pasado 5 de julio. Incluso, el mismo José Alberto Castro ha revelado anteriormente que aunque sus expectativas eran realmente grandes, no se esperaba el avasallante éxito con el que cuenta hoy día. “Es una historia muy especial y que no es muy común porque comienza con el deseo de hacer justicia y castigar a quienes han hecho daño, desenmascarar a los que parecen buenos y entender a los que parecen malos”, reveló el productor.

