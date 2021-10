REDES SOCIALES: Instagram permitirá publicar fotos y videos desde la computadora.

Prensa. Metro.

Uno de los momentos más esperados por los usuarios de Instagram ha llegado. A partir de esta semana la filial de Facebook permitirá publicar fotos y videos desde tu computadora. La función estaría disponible este jueves 21 de octubre y no se necesitará de apps externas de iOS o Android. No obstante, no se podrá publicar videos más allá de un minuto de duración, Reels o historias.





Esta función ya estaba disponible para pocos usuarios desde mayo del 2021, sin embargo, tras las constantes pruebas por fin todos podrán disfrutar de esta actualización. Se prevé que los principales beneficiarios sean quienes trabajen en el mundo de las redes sociales y así no tengan que acudir a su teléfono o Creator Studio de Facebook para publicar sus respectivos contenidos.





Más novedades

Además de esta anhelada característica, también los usuarios de Instagram tendrá acceso a nuevos efectos musicales en Reels, publicación colaborativa e iniciar recaudaciones. A continuación, te detallamos de qué tratan cada una de ellas.





Publicación colaborativa de contenidos: cuando dos creadores elijan colaborar, la publicación o ‘reel’ aparecerá en ambos perfiles y contará un recuento de vistas y comentarios común. La opción de iniciar recaudaciones de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro: Instagram ya había facilitado en el pasado esta clase de iniciativas, pero únicamente dentro de retransmisiones en vivo.

