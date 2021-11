BIENESTAR: Entrenamiento y alimentación se pueden obtener resultados en Navidad.

La entrenadora de Gold´s Gym, Ileana Fermín, señaló que con un buen entrenamiento y alimentación se pueden obtener resultados que se noten en las festividades navideñas

A menos de pocos días para iniciar el mes navideño, las personas que deseen tener un mejor aspecto, ya sea bajar de peso, moldear la figura o incrementar la masa muscular, pueden realizar una rutina de ejercicios físicos, acompañadas de una alimentación balanceada y suficiente descanso.





La entrenadora personal Ileana Fermín, quien labora en la sede de Gold´s Gym en el centro comercial Parque Costa Azul de Margarita, señaló que la actividad física “debe ser planificada de acuerdo a la condición física de la persona y el objetivo. Si se trata de bajar de peso lo ideal son ejercicios que involucren más movimientos, pues mientras más nos movemos más calorías se oxidan. Asimismo, podemos reducir 500 calorías de la ingesta calórica diaria para que perder hasta 2 kilos de grasa por cada mes”.





Fermín, trabaja en la cadena de salud y bienestar integral desde hace 4 años, y comentó que la alimentación y el descanso se deben planificar junto con el entrenamiento. “Es recomendable dormir de 6 a 8 horas para que el sueño pueda ser reparador, y la alimentación debe ser sana, sin nada de frituras, grasas saturadas, grandes cantidades de azúcar y sobre todo olvidarse de las bebidas gaseosas”, manifestó.





¿Cómo hacer en Navidad?

Para las personas que han venido entrenando todo el año, y que para Navidad y Año Nuevo no quieren perder el trabajo realizado, Fermín sugiere mantener la rutina de entrenamiento y comer sano los días no festivos. “Si se va a cenar un plato navideño (con hallacas, ensalada, pan de jamón, pernil, postres, etc.) ese día debería desayunar y almorzar saludable”, acotó.





“Diciembre siempre es un mes de muchas fiestas y reuniones sociales, lo que incluye brindis con alcohol y comidas con un alto índice calórico, por eso es muy importante no dejar el ejercicio. Siempre es bueno compartir y disfrutar pero sin exagerar”, expresó Fermín.





