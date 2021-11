CRÓNICAS: Relato del topógrafo que contó que en construcción del Boulevard de San Fernando se encontraron morocotas.

Prensa. Senderos de Apure.net.

El topógrafo, Oswaldo Rodríguez Chacón, trabajó en la construcción del Boulevard de San Fernando o Paseo Libertador. Antiguo barrio Perro Seco y nos realizó un relato en noviembre de 2021, y a sus 76 años de edad para Senderos de Apure web y la segunda edición del libro digital o Ebook “Yo Amo Apure”.

Destacó, Chacón, que fue contratado como topógrafo por 5 días cuando estaban excavando para iniciar la obra del Boulevard de San Fernando y que a su vez consiguió empleo en su área con esa empresa que no era apureña y le dio trabajo por 6 meses en Caracas. Luego retorna para la capital del estado Apure con mayor experiencia en la topografía.

El señor Oswaldo, refiere que había un sindicato que era el intermediario para que la empresa que estaba efectuando la obra del Boulevard debía contratar mano de obra apureña y como era la única construcción de envergadura que había en esa época más de 100 personas esperando ser contratados.

Comentó, el topógrafo Oswaldo Rodríguez, que recuerda un episodio donde comenzaron a trabajar en la mañanita y trajeron una cantidad de herramientas de pala y picos en vez de la excavadora. Había más de 100 personas echando pala y pico. Pero cuando entró el sol fuerte del mediodía los trabajadores se fueron agotando y fueron quedando muy pocos.

Al día siguiente, en vez de la gente de trabajar, le dieron paso a las máquinas, un D9 y un Jumbo que tenía la empresa. El D9 comenzó a sacar material (tierra) y para eso como a las 11 de la mañana el hombre que estaba trabajando con esa maquinaria sintió que tocó algo abajo y el hombre se paró y vio que era una caja grande de hierro que había tocado.

Pero ese hombre dejó quieto esa caja. Sin embargo, después del mediodía todo el mundo se fue a comer y ese hombre se quedó ahí porque no le avisó a nadie sobre esa caja, que según el señor Chacón tenía muchas morocotas. “Pero ese hombre agarró la caja y contrató un vehículo que pasaba y se llevó la caja. Ese hombre que no recuerdo el nombre se desapareció y no fue a trabajar más”. Eso fue parte de la historia de la construcción del Boulevard de San Fernando de Apure. Acotó Oswaldo Rodríguez Chacón que quedó como un cuento o fábula de esa anécdota.

De utilizar el texto y foto dar los créditos.

Redacción: Periodista Eduardo Galindo Peña.

Senderos de Apure Web / Yo Amo Apure II.

16/11/2021.

DERECHOS RESERVADOS.

#noticias

#crónica

#relato

#topógrafo

#construcción

#Boulevard

#morocotas

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela