SALUD: Llega a Venezuela la tecnología más moderna para detectar el cáncer mamario: “SonoCiné AWBUS”

Buenas noticias para la lucha contra el cáncer de mama en Venezuela: en medio de tantas carencias de equipos, llegará al país la tecnología más moderna y novedosa en la detección del cáncer de mama, denominado técnicamente “SonoCiné AWBUS”.





Representa un hecho histórico en materia de salud para la nación, porque se trata de un sistema robótico, que realiza un ultrasonido guiado por computadora, que proporciona una exploración consistente y reproducible de toda la mama, incluyendo áreas de extensión (regiones infraclavicular, inter e inframamaria) así como de la axila (ganglios linfáticos) en un solo tiempo exploratorio.





Fue diseñado para proporcionar mayores detalles visuales, especialmente en mujeres con tejido mamario denso y mujeres portadoras de implantes mamarios, donde la mamografía tiene dificultades para proporcionar imágenes claras y detalladas. Los estudios clínicos demuestran que esta nueva tecnología, en conjunto con la mamografía, tiene una efectividad del 99% para detección precoz del cáncer de mama.

El estudio es realizado por un brazo robótico y con mínima intervención de un operador, mediante un procedimiento automatizado, no invasivo, indoloro y confiable. Es un sistema libre de radiación y libre de materiales de contraste, por lo tanto, inocuo. En el caso de los países de América Latina, incluyendo Venezuela, la tasa de muertes por cáncer de mama en mujeres menores de 35-40 años ha ido aumentando por lo que se necesitaba un método que permita hacer un diagnóstico precoz, de manera confiable, en pacientes jóvenes. El método no sustituye a la mamografía pero ve donde ésta no puede.





El método cuenta con un software patentado que procesa entre 3.000-5.000 imágenes y las transforma en un video, lo que permite al médico radiólogo ver los estudios de la totalidad de la mama como si fueran en tiempo real, así como, les permite rebobinar, pausar y adelantar el estudio tantas veces como sea necesario, así como manipular contrastes y profundidades para detallar las alteraciones, además indica la posición específica de la lesión en cuanto a profundidad, zona y distancia del pezón.





El equipo es práctico y no requiere un espacio para dedicación exclusiva, por lo que el ultrasonido puede ser utilizado para otros tipos de estudios no mamarios y procedimientos intervencionistas. La tecnología se encontrará en Venezuela, en la ciudad de Caracas a mediados del mes de diciembre.





