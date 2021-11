TECNOLOGÍA: Colombia, Ecuador y Puerto Rico: las características de la digitalización industrial en la región

La reciente feria de tendencias tecnológicas Automation Fair ha dejado en evidencia el momento que se vive en nuestros países y la manera como afrontamos el futuro.

El evento global Automation Fair celebró recientemente una nueva edición en Estados Unidos. Hace 30 años que Rockwell Automation lanzó este espacio como una iniciativa para que clientes, estudiantes y público en general, pudiera tener acceso a lo último de la tecnología industrial.





Andrés Villazón, director de la Región Andina para Rockwell Automation, resalta que, si bien hemos pasado por un periodo complejo por la pandemia, es admirable la asistencia presencial al evento en Houston, pero también la asistencia virtual y remota. “El complemento de los ambientes es lo que permite que tengamos una afluencia de público significativa”, sostiene.





Sobre el desempeño de los países Colombia, Ecuador y Puerto Rico, indica que todas las compañías se preocupan por ser más productivas. Pero la realidad es que cada compañía tiene una situación en particular, y dependiendo de esa situación la tecnología vendrá a apoyar los objetivos de negocios que se tengan. Por ejemplo, Colombia es un país que está en un camino de evolución en el tema de transformación digital, con industrias que buscan ser más competitivas usando la tecnología a su favor. De igual forma en Ecuador los objetivos son similares, y solo hay algunas diferencias desde el punto de vista de los segmentos industriales.





Por el lado de Puerto Rico, señala que es un caso particular porque la industria farmacéutica está muy desarrollada y hay compañías que han invertido de manera significativa en automatización y tienen sistemas de punta. “Son diferentes realidades, no es igual para cada país, inclusive para cada cliente. Pero tener esta tecnología para que vean dónde aplicarla es importante”.





Respecto a las tendencias, Villazón explica que muchas han sido aterrizadas a la realidad de la región. Por ejemplo, los temas de ciberseguridad son tendencia. “Sobre todo ahora con la convergencia de IT y OT, los clientes buscan salvaguardar su conocimiento de ataques informáticos, teniendo en cuenta que usamos las redes como punto de información para la toma de decisiones”.





También menciona las ventajas de poder tener sistemas de información a través de la nube que permitan analizar, tomar decisiones y disminuir la cantidad de equipamiento físico en una planta para poder implementar sistemas. En esa línea, también está todo lo relacionado con la gestión y análisis de información. Asimismo, el uso de la realidad aumentada, realidad virtual e Inteligencia Artificial, que apoyan procesos de forma específica, permiten ser más competitivos y dar mejor mantenimiento.





“Son tendencias que están jugando un papel muy importante. Pero las compañías más que pensar en las tendencias deben pensar en los objetivos de negocios, en qué buscan a través de su situación actual y el camino que deben seguir”, precisa el director de Región Andina.





Agrega que Rockwell Automation continúa llevando lo mejor de la tecnología, diferenciándose a través de la inversión, el desarrollo y entendiendo los retos que tienen los clientes. “Tenemos la misión de expandir las posibilidades humanas a través de la tecnología”, apunta.





El efecto del Campus

El año pasado, Rockwell Automation abrió un campus en la ciudad de Medellín enfocado en el desarrollo de soluciones de software para seguir complementando y creciendo su propuesta en el tema de transformación digital. Villazón lo describe como “un espaldarazo a las iniciativas que se vienen dando en Colombia donde hay mucho talento”.





“Estas soluciones que se están haciendo en Medellín son productos que después todo el mundo va a tener a disposición, y es un gran impacto saber que está siendo desarrollado en Colombia, con ingeniería local. Es gratificante porque la corporación ha reconocido el gran talento que existe en la región. Son proyectos exitosos que se están poniendo a disposición de los clientes”, comentó.





A nivel Latinoamérica

Por su parte, Gustavo Zecharies, vicepresidente de Rockwell Automation para Latinoamérica, reconoce que muchos clientes ahora toman mucho más en serio la digitalización y automatización de sus operaciones. Lo que describe como pasos firmes hacia una Industria 5.0. “Gracias a estas herramientas las empresas pueden operar sus procesos de manera remota, digital y eficiente”, mencionó.

Otro punto fundamental en este viaje digital es cómo esa línea entre las operaciones de IT (software) y OT (operación) está desapareciendo. “Ahora solo se llama T (Tecnología), porque ya no existen diferencias. Eso es muy revelador. No hay diferencias entre estos dos puntos. Las operaciones y la conectividad son parte integral de una máquina”, explicó.





Allí es donde Rockwell Automation entra a tallar gracias a su experiencia de más de 100 años en el sector. Con todo un abanico de soluciones enfocadas a soportar tanto el control de automatización y monitoreo de máquinas, como a mejorar sus procedimientos y mantenimientos predictivos. Entre los sectores con un gran potencial para beneficiarse de las soluciones digitales y de automatización, menciona cuatro principales: alimentos y bebidas; petróleo y gas; farmacéutica; y minería.

