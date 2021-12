ARTICULO: La precedencia en la práctica: una cuestión de ciudadanía y amor

Opinión. Juan Hernández.

Los carteles en autobuses, oficinas de correos, hospitales, bancos, etc., que piden que se dé preferencia a las personas mayores, las mujeres embarazadas y los discapacitados, son simplemente una invitación a la práctica de la ciudadanía, pero que a menudo encuentran una respuesta que va en contra del sentido común y de la buena educación, ya que la sociedad, en su afán por sacar el mayor provecho y “protegerse” del coronavirus, está dejando de lado algunos de sus valores fundamentales.





La mayoría de la gente está paralizada por un sentimiento de 'Schadenfreude, la palabra germánica que ha sido adoptada por el inglés y otros idiomas porque no existe otro término para describir lo que denota: el disfrute malicioso de ver las desgracias de los demás. Esta palabra apareció por primera vez en inglés en 1852, en el libro Study of words del filólogo Richard Chenevix Trench. Schadenfreude refleja una moral interior degradada, generando placer cuando uno ve o percibe las calamidades de los demás.





Hay muchas personas que no pueden verse bien o hacer algo diferente; son envidiosos y buscan competencia en lugar de colaboración. No pueden seguir las reglas, pensando más en la distracción que en la evolución, más en la ventaja temporal que en el amor por los demás. No es de extrañar que los países más egocéntricos sean los que tienen más casos de muertes por coronavirus.

El artículo “El impacto de la cultura nacional en la gestión del conocimiento y la inteligencia gubernamental”, de Cristiano Trindade de Angelis, explica cómo la cultura nacional impacta la gestión del conocimiento y la inteligencia gubernamental y viceversa. Se advierte que el sentimiento de libertad se puede confundir con el exceso de poder (Estados Unidos), con la convicción de ser mejores que los demás, y por tanto salir de la Unión Europea (Reino Unido), de ser la nación más bella del mundo ( Italia), de tener la lengua más elitista (Francia), de ser la nación más divertida (España), de ser el país con más recursos naturales (Brasil).

Es en estos países donde a la mayoría de las personas les resulta difícil cumplir con la cuarentena, incluso si no tiene una base científica, o incluso seguir la regla básica de usar una máscara, que es simplemente una cuestión de ciudadanía. Estos son los seis países con el mayor número de muertes por Covid-19 en la actualidad. Mientras tanto, China, acusada por el gobierno estadounidense de Donald Trump de haber tardado en reaccionar, prometió el 18 de mayo, a través de su presidente, Xi Jinping, compartir una eventual vacuna y destinar 2.000 millones de dólares a la lucha mundial contra el virus de la enfermedad.

En Brasil, el 20 de mayo, el Ministerio de Salud incluyó la cloroquina y su derivado hidroxicloroquina en el protocolo de tratamiento para pacientes con síntomas leves de Covid-19. Pese a ser decisión del médico prescribir o no la sustancia, la insistencia en el uso de un fármaco con efectividad no comprobada fue el motivo de la renuncia del ministro de Salud, Nelson Teich, dando lugar a otro general en el gobierno.

Poner el debate económico en contraposición al tema de la salud es una falsedad. Quienes dicen que necesitan mover la economía no suelen coger el transporte público, donde encontramos mayor aglomeración y facilidad de transmisión del virus. Y aquellos que solo hablan de salud no ven que las personas no tienen protección laboral y necesitan dinero para mantener y proteger a sus familias. Existe, por tanto, un choque de supuestos entre quienes piensan que la crisis económica nos traerá un daño mayor, posiblemente provocando innumerables muertes (indirectas), y quienes viven más en el presente, priorizando al máximo la vida de las personas en esta corriente. momento.





El uso de guantes y máscaras puede aumentar significativamente la seguridad de la reincorporación al trabajo, pero primero debemos reflexionar sobre el uso correcto de estos mecanismos de protección por parte de todos y sobre los derechos humanos básicos. Tanto la sociedad como los sectores público y privado deben tener en cuenta que hay personas que son tan frágiles que ni siquiera pueden luchar por sus derechos.

Y eso nos devuelve a los avisos de servicio preferencial. Aunque existen regulaciones en Brasil que dicen que las personas más frágiles pueden ser aceptadas con preferencia en los organismos públicos y privados, en la práctica esto no sucede como debería. Es de destacar que algunas personas aún no son del todo conscientes de que los discapacitados físicos y los ancianos (mayores de 60 años), mujeres embarazadas o mujeres con bebés (hasta 2 años) tienen prioridad en las colas de bancos, supermercados y servicios públicos.

En plazas de transporte público y plazas de aparcamiento para coches, en base al artículo 30 del Estatuto de la Persona Mayor y el artículo 76 del Código de Protección al Consumidor. Los establecimientos que no cumplan con estas determinaciones pueden ser denunciados, ya sea al gobierno, a través de Procon, o al conocimiento de otras personas, en sitios como “Reclame Aqui”. Las personas que no respetan los derechos de los más débiles también deberían ser objeto de una denuncia. Esto es tan importante como combatir la corrupción, la “enfermedad más grande de Brasil”, ya que es un derecho humano fundamental proteger el honor y la dignidad.





Debemos aprovechar la pandemia para encontrar un equilibrio, favoreciendo siempre a los más necesitados, en el más estricto “principio de equidad”. Según Maria Fernanda Dias Mergulhão, Doctora en Derecho, la Codificación Justiniana se toma históricamente del Derecho Romano como un hito importante en la aplicación de la equidad, ya que otorgó poderes al juez para decidir por la equidad y las demandas del común. el bien con preferencia a la justicia estricta, al viejo silogismo. Locke, adelantado a su tiempo, ya registró que "si bien el Estado de Naturaleza tiene tal derecho (a no someterse a nadie), su goce es muy incierto y está constantemente expuesto a la invasión de terceros porque, siendo todos reyes como Por mucho que él, todos los hombres como él, y en su mayor parte pocos observadores de la equidad y la justicia, el disfrute de la propiedad que posee en ese estado es demasiado inseguro, demasiado arriesgado ”. En el derecho medieval, Santo Tomás de Aquino desarrolló el concepto de equidad propuesto por Aristóteles bajo el sesgo cristiano de amar al prójimo como a nosotros mismos.

Como aún estamos en el proceso de tratar de evolucionar, en estos momentos de pandemia, el gobierno debe actuar a través de campañas e intervenir activamente con beneficios a favor de las categorías más frágiles, con el fin de equilibrar las desigualdades existentes y, así, brindar crecimiento cultural. , social e incluso económico.

Un polémico discurso que se ha viralizado en la mayoría de los medios pide que cada uno “cuide de sí mismo, usted estará cuidando al otro”. En realidad, solo hay un deber moral genuino de algunas personas de ayudar a quienes más lo necesitan, tratando de fomentar el buen compañerismo. Es un gran desafío a resolver por la sociedad, porque cuando los ciudadanos se encuentran ante una necesidad, buscan, sobre todo, su propio interés. En este sentido, hacer cumplir los mandatos gubernamentales es absolutamente bienvenido para traer un poco de civilidad, que siempre disminuye cuando aumenta la dificultad, cuando deberíamos ver exactamente lo contrario.

En el contexto actual de la diseminación del coronavirus, la necesidad de impulsar el tema de la precedencia para la aplicación de las aduanas ante la ley es más fuerte. Sin embargo, la ley no es lo más importante para cambiar actitudes, sino la reflexión de que vivimos en comunidad y que cuanto mejores sean las personas que me rodean, mejor - y, en consecuencia, más saludable - seré en este entorno colaborativo. Usar una máscara prueba esto porque cuando uso una máscara protejo al otro; cuando el otro lleva la máscara, me protege, independientemente de la existencia de una norma que así lo requiera.





La cuarentena no puede verse como una prisión, sino, por el contrario, como una posibilidad de mayor libertad de acceso a hábitos no construidos anteriormente por falta de tiempo, como la lectura en casa y mayor compañerismo, respeto y admiración por familiares y amigos. prácticas de actos solidarios. Quizás incluso el desarrollo de la obra social en el barrio donde vive cada uno. Así, las personas durante la cuarentena pueden traer resultados opuestos al arresto domiciliario: más libertad para descubrir quiénes son y qué es realmente importante en nuestras vidas: el amor entre las personas.

El enfoque de desarrollo, como la libertad propuesta por el premio Nobel Amartya Sen, puede articular de manera coherente cuestiones de derechos humanos, educación y ciudadanía. Según Sen, la educación es una libertad instrumental para el desarrollo. La educación es tan importante que es un fin en sí mismo, dada la inseparabilidad práctica entre estar bien educado y ser libre. Sin embargo, no debemos considerar el desarrollo de la ciudadanía como un proceso históricamente linealizado, acumulativo o exclusivamente académico. Esto se debe a que la formación de la ciudadanía está atravesada por disputas materiales e intangibles en curso y retornos históricamente colocados en direcciones individuales y colectivas. Por tanto, el desarrollo de la ciudadanía es una cuestión de práctica y teoría; tanto el arte como la ciencia. Sobre todo, es un largo proceso histórico de educación y amor por los demás.

Dado que la ciudadanía es la práctica de los derechos y deberes de los individuos dentro de su comunidad, solo es posible cuando la ejercen ellos. Así como el cuerpo humano no solo engloba la parte física, sino también el espíritu, el alma y el cuerpo, las ciudades tampoco son solo las construcciones (edificios, casas, plazas), sino la colectividad, la cultura y las construcciones emprendidas a lo largo de la historia. Se defiende el desarrollo de la ciudadanía como un proceso de maduración democrática popular que va de la mano de las calificaciones individuales y colectivas y de la consolidación de mecanismos de gobernanza institucional efectivos; por lo tanto, un “impulso inicial” del gobierno es importante.

¿Cómo vamos a hacer más efectiva la práctica de la ciudadanía en Brasil, dado que esta cultura se basa principalmente en el egocentrismo? ¿Hay alguna razón para esperar las buenas intenciones de nuestros legisladores? ¿Debemos esperar la voluntad de nuestro Ejecutivo? Sí y no: muchos aspectos dependen de la voluntad de los más “poderosos”, pero debemos recordar que vivimos en una democracia, en la que cada individuo debe cumplir con su rol.

Más inversión en investigación y educación, campañas en el área de ética, moralidad y ciudadanía, con el intercambio de conocimientos y soluciones con la sociedad y otros países, tienen el potencial de cambiar creencias, valores, supuestos y mejorar la ciudadanía, en contraposición a simple globalización económico-financiera-cultural, con multinacionales, internet, redes sociales y grandes eventos, responsables de la avalancha de información y poca sabiduría y amor.

Trabajo en colaboración con el Dr Cristiano Trindade de Angelis, Investigador Italiano y el Abogado André William Feix. Cristiano Trindade de Angelis es analista del Ministerio de Economía de Brasil.





