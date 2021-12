EVENTO: XVI edición del Miami New Media Festival aterriza en Venezuela.

Continúa la celebración de los 15 años de la fundación Arts Connection con proyecciones de video-art en Valencia, San Cristóbal y Maracaibo.

Prensa. Tremamunno Productions.

La XVI edición del Miami New Media Festival toca suelo venezolano con tres imponentes eventos que cerrarán con broche de oro la celebración de los 15 años de la fundación Arts Connection este 2021: el 3, 4 y 5 de diciembre, de 11:00 am a 8:00 pm, se proyectará continuamente en modalidad outdoor en el “Mercado de Arte y Diseño” de la Galería Braulio Salazar de la Universidad de Carabobo (Valencia, Edo. Carabobo); el viernes 10 de diciembre, a las 5:00 pm, en el Café Cultural Bordes de San Cristóbal (Edo. Táchira); y el 14 y 15 de diciembre, a las 6:00 pm, en el teatro del Centro de Bellas Artes del Ateneo de Maracaibo (Edo. Zulia).





Los tres eventos, que son de carácter gratuito, cuentan con la coordinación de Jimmy Yánez (International Official Curator & Museographer), quien explicó que como miembro del jurado del prestigioso festival seleccionó 8 videos. Así se exhibirán las obras de video-art de Jean Michell Rolland (Marsella-Francia), Jérémy Griffaud & Julien Griffaud (Nice-Francia), Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez-Francia), Gil Zablodovsky & Lali Tsipi Michaeli (Tel Aviv-Israel), Silvia De Genaro (Roma-Italia), Ionne Waterhouse (Agrigento-Italia), Alydia Wever (Aruba-Netherland) y Adonis Ferro (Habana-Cuba).

Este año el festival tiene como tema curatorial “New Media Art and the Pandemic”, para promover la reflexión en torno al aporte que puede brindar el arte a la nueva realidad pandémica. La selección de Jimmy Yánez quiere mostrar “cómo fue el proceso creativo de esos artistas que trabajan con los nuevos medios durante la pandemia. Es decir, no es un efecto de relación con la enfermedad sino de una época marcada por una pandemia”, indicó el curador, quien además lleva la representación del MNMF para el Caribe Insular y Continental.





Es oportuno recordar que el gran estreno mundial del prestigioso festival se llevó a cabo en Miami, a través de dos grandes eventos: del 30 de octubre al 24 de noviembre, en el City Place Doral (indoor); y el 27 de noviembre en el evento anual Kick-Off del Miami Art Week en Doral (outdoor), ambos organizados por Arts Connection en alianza con el Doral Contemporary Art Museum. Los eventos en Miami sirvieron de plataforma para mostrar los 36 videos seleccionados en esta XVI edición: 26 obras fueron elegidas a través de la convocatoria coordinada desde Miami, con la participación de 97 aplicaciones; y 10 obras a través de la convocatoria italiana coordinada junto a Rome Art Week.





Asimismo, Jimmy Yánez aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo a la directora del Centro de Bellas Artes del Ateneo de Maracaibo Liliana Blanco de Montero, a la presidente de la Fundación Cultural Borde Fania Castillo y al director de la Galería Universitaria Braulio Salazar, el Prof. Lunes Rodríguez, por el apoyo brindado para la realización de los eventos en Venezuela.

De venezolanos para el mundo

El Miami New Media Festival tuvo su primera exposición en Maracaibo en 2006 y hoy es una plataforma multimedia que está establecida en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos) a través de la fundación Arts Connection, bajo la coordinación general de Milagros González. Es una fiesta de arte contemporáneo que promueve la exploración de nuevas tecnologías y narrativas interactivas, como el video arte, la animación, el arte digital y el mapeo interactivo.





La idea nació hace 17 años en Caracas, gracias a la triangulación creativa entre Andreina Fuentes Angarita, Andriana Barrios Mendoza y el curador de arte Gerardo Zavarse, que en ese tiempo era director de la Fundación Arte Emergente. “En el 2004 decidimos iniciar un festival nacional de video arte. Empezando por Maracaibo, en la calle. En ese entonces ya se hacían proyecciones en las paredes de las instituciones de ciudad en ciudad”, recordó Andreina.





El MNMF presenta proyecciones indoor y outdoor en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Desde su creación, ha promovido a más de 300 artistas de países de los cinco continentes, a través de más de 500 videos, instalaciones y performances.





Para más información visitar: https://www.miaminewmediafestival.com

#noticias

#MiamiNewMedia

#Festival

#aterriza

#Venezuela

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela