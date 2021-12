FÚTBOL: Apure causó sensación en Selimen Cup en Lara.

Prensa. Deporte Rey Apure.

Ya en instancias definitorias Apure luchó en semifinales pero no pudo conseguir un puesto en la finales, en la Sub 11 perder 2-1 ante Academia Morr y en Sub 13 3-2 ante Yaritagua. Finalizando la actuación del Campo Alegre por Apure se definieron los 3eros y 4tos puestos del Selimen Cup que enfrentaron en ambas categorías a la Academia Barquisimeto vs Campo Alegre (Apure) en la sub 11 gana 4-0 Barquisimeto y en la sub 13 5-1 Apure, como adicional Jesús González quedó campeón goleador en la sub 13 con 7 tantos.

