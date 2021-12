GASTRONOMIA: En navidad sorprende con el ponche “Coquito”.

El comunicador gastronómico Rubén Darío Rojas se adelanta a la época decembrina con una receta puertorriqueña a base de leche de coco y leche condensada Natulac.

Se acerca la navidad y, aun cuando el Covid 19 sigue estando presente en el mundo, la temporada invita a preparativos para compartir en familia y dar gracias por un año más que nos deja, cargado de gran aprendizaje. Una rica cena, acompañada de postres y bebidas elaboradas con creatividad serán sin duda los protagonistas de la mesa navideña de este año.





Es así como desde ya, expertos del área culinaria comienzan a poner en marcha sus cualidades para sorprender a familiares y amigos. Rubén Darío Rojas, comunicador gastronómico, es uno de ellos. Inspirado en una bebida puertorriqueña y apasionado de la historia de la gastronomía venezolana, Rojas pone en práctica su experiencia para ofrecernos el “Ponche Coquito”, a base de leche condensada y leche de coco.

“La razón de utilizar la Leche Condensada Natulac es porque no sólo se trata de un producto que se elabora en el país, sino que además tiene una textura cremosa y espesa. No es extremadamente dulce y eso le da un balance a los elementos que integramos en esta receta caribeña que adapté para nuestro país”, comenta Rubén Darío Rojas, al ser consultado sobre la selección de uno de los ingredientes principales del Ponche Coquito.





El especialista de @elfogoncreativo comenta que, la historia de cada ponche suele estar en relación con el solsticio de invierno y suelen ser bebidas para entrar en calor. “Probé por primera vez el Ponche Coquito en Puerto Rico, es su bebida tradicional de navidad y el año pasado quise elaborar una versión. Recordando sabores, texturas, consulté con amigos que están en otros países y llegué a una bebida con el toque tropical del coco que se complementa con la leche condensada y lo dulce de la navidad. El Ponche “Coquito” se puede disfrutar para todo el año, aunque definitivamente reservarlo para tiempos como los de diciembre te permite guardar momentos únicos,” según refiere Rojas.





Receta del Ponche “Coquito”

Y aunque para muchos las bebidas con base de leche de coco suelen recordar la piña colada, Rubén Darío es enfático al señalar que su ponche “Coquito” no es piña colada. “Logré una variación de porciones e ingredientes y el resultado es el ponche “Coquito” con la leche condensada Natulac. No tiene nada que ver con la piña colada. Se trata de una bebida que no es tan dulce, es cremosa, y además puedes disfrutar fuera de navidad. Lo mejor es que, con la variedad de presentaciones que tiene este producto, puedes ajustar las medidas y eso es maravilloso, me encanta además utilizar una marca 100% nacional, es de hecho la única leche condensada que se produce en el país y lo están haciendo muy bien.”





Para degustar el ponche “Coquito”, Rubén Darío comparte su receta.

Ingredientes:

1 taza de leche de coco

1 lata de leche condensada @natulacoficial

1/2 taza de @ronsantateresa Linaje

1/2 cdta. de canela en polvo

1/2 cdta. de nuez moscada rallada

Hielo para servir

Preparación:

En una licuadora mezclar la leche de coco, la leche condensada Natulac, nuez moscada y canela. Incorporar el ron, y licuar nuevamente. Se lleva a la nevera para enfriar un rato y se sirve con abundante hielo. La leche condensada Natulac viene en presentaciones adecuadas a las exigencias del consumidor, como el tetra pak de 100 g, 340 g y hojalata de 397 g

