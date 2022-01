ANIVERSARIO: Senderos de Apure cumple 12 años y reafirmando como medio; libre, plural e independiente.

Prensa. Senderos de Apure.net.

La página web: Senderos de Apure arribó este jueves 20 de enero de 2022, a sus 12 años de haberse sido fundada en la súper autopista de la información como es la; Internet. Donde nació un 20 de enero de 2010, en la entidad llanera como una plataforma de turismo, cultura, costumbres y de la historia de Apure como Senderos de Apure.com y luego de tres años después se realizó una reestructuración pasando a plataforma de noticias. No perdiendo sus esencias originarias y cambio a Senderos de Apure.net en el 2013. Convirtiéndose Senderos de Apure como el primer medio digital nativo del estado Apure al sur de Venezuela con 12 años de existencia en la web con más de 12 millones de visitas por cibernautas de Apure, Venezuela y el Mundo.





Sin embargo, en Senderos de Apure se han creado proyectos y programas desde educativos: Proyecto Yo Amo Apure y benéficos “Regálale una Sonrisa a las Comunidades Indígenas y Sectores Vulnerables en Apure”. Asimismo, de la escuela de periodismo para recibir a pasante de la escuelas de comunicación social de la entidad llanera. También abierto la librería de e-books o libros digitales como; “Senderos de Apure” (Turismo, Cultura y tradiciones del estado Apure del periodista Eduardo Galindo Peña). Libro digital; “Yo Amo Apure” (Historia de Apure de la coautoría del Prof. Adán Galindo y Eduardo Galindo Peña. Libro electrónico; “Gerencia de Medios 2” (Desarrollo Organizacional en los Medios de Comunicación Social por Periodista Eduardo Galindo Peña. El E-book; “Eduardo: Humanidad” (Versos sin Rimas con carácter Filosófico por Periodista Eduardo Galindo Peña) y el libro Postales Digitales de Senderos de Apure (20 fotografías de la ruta de Gallegos en Apure).





Por lo que, este jueves 20 de enero de 2022, en el marco de los 12 años de Senderos de Apure, se obsequiarán 1 de estos 5 libros digitales; Senderos de Apure, Yo Amo Apure, Gerencia de Medios 2, Eduardo: Humanidad y Postales Digitales de Senderos de Apure. Para ello, la persona deberá enviar sus datos (nombre y apellido, lugar de procedencia) y que libro digital quiere de los tres (solo uno) y enviar email a; galineduardo@gmail.com Cabe destacar, que solamente este obsequió por los 12 años de Senderos de Apure, sólo de un libro digital y estará vigente desde las 6am hasta las 6pm del jueves 20 de enero de 2022. Hora de Venezuela.





Además, queremos enfatizar que a casi dos años en Senderos de Apure, no podemos informar como antes. Sin embargo, no hemos perdido nuestro rumbo como medio donde seguimos reafirmando y enarbolando el lema; LIBRES, PLURALES E INDEPENDIENTES. Hemos saltados obstáculos y no claudicaremos para seguir trabajando con las limitaciones que tenemos. Pero con la frente en alto, de no dejarnos; DOBLEGAR, ante los atropellos a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN, INFORMACIÓN Y DE PRENSA, para seguir cumpliendo mucho años más y que serán tiempos de prosperidad más adelante y poder INFORMAR SIN LIMITACIONES en nuestros medio digital: SENDEROS DE APURE. A tal efecto, exigimos a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet y sus oficiales en Caracas: LIBERTAD PLENA PARA NUESTRO PRESIDENTE/EDITOR; Periodista Eduardo Galindo Peña y Familia.





Es de acotar, que para este jueves 20 de enero de 2022, por las redes sociales de Senderos de Apure se estarán publicando diversas salutaciones y serenatas llaneras. Pueden ubicarlos en los siguientes enlaces de Instagram y Canal de YouTube de Senderos de Apure:

Instagram @senderosdeapure

https://www.instagram.com/senderosdeapure/

Canal de YouTube de Senderos de Apure:

https://www.youtube.com/channel/UCVHWzg81MLe6_glJ61WfU0A

#12añossenderosdeapure

#senderosdeapureprimermediodigitaldeapure

#proyectoyoamoapure

#escueladeperidismo

#librosdigitales

#ebooks

#ebooksenderosdeapure

#ebookyoamoapure

#ebookgerenciademedios2

#eboookeduardohumanidad

#sanfernandodeapure

#Venezuela