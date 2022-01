APURE: Alcalde de Rómulo Gallegos Duglas Rojas denunció irregularidades en hospital tipo I en Elorza-Apure.

Prensa. Alcaldía de Rómulo Gallegos-Apure.

A través de este vídeo el ciudadano alcalde de Rómulo Gallegos, Duglas Rojas, denunció públicamente a las autoridades de este nosocomio, el total descuido y abandono que sufren a veces algunos pacientes que asisten con una esperanza de mejorar su salud a este hospital, expresa que hoy como de costumbre fue al hospital a visitar a un paciente que sufrió de un dislocamiento de hombro y al entrar al mismo lo abordan para que atendiera este triste y lamentable caso de una familia indígena que desde hace dos días que está ingresada y no han sido debidamente atendidos por los médicos y director del hospital para su traslado a otra entidad puesto que él caso de salud que presenta la indígena menor es algo delicado.





"Nos encontramos acá en el hospital Rómulo Gallegos con esta familia indígena que llevan dos días internados acá y hasta ahora no han tenido la asistencia de nada. Una niña que necesita alimentación, tiene tuberculosis y tiene reflejada una anemia y porque en este momento el alcalde entró aquí por un caso de un niño que tuvo una dislocación del hombro, me encuentro y me llamaron para que atendiera este caso. Pero yo preguntó: donde está el director del hospital? Donde están las autoridades de aquí que tienen que hacer valer los derechos de estas familias? O es que nosotros tenemos que esperar de ver la condición monetaria de la persona para prestarle atención" expresó el alcalde entre otras cosas más que se pueden visualizar en el video.

