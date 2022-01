BIENESTAR: Consejos para mejorar en el gimnasio este año 2022.

Prensa. Vitónica.

Cuando se empieza en el gimnasio, es muy sencillo mejorar y no hay que estrujarse mucho la cabeza. Pero a medida que van pasando las semanas y los meses, el progreso no es tan lineal, generando una desmotivación muy grande. Aquí dejamos algunos consejos para que sigáis progresando.

Disfruta del deporte

El primer y el mejor consejo, es que si no disfrutas del deporte de fuerza y de entrenar en un gimnasio no te fuerces a ti mismo a hacerlo. Date unos meses, intenta adaptar el entrenamiento a ti, y si aun así no te gusta, cambia de deporte porque a la larga, acabarás consiguiendo mejores resultados con un deporte que disfrutes.





Controla la fatiga

Algo muy importante que tienes que hacer sí o sí, es controlar la fatiga que acumulas entrenando, ya que esta puede determinar tus resultados. No vayas al límite en todas las series que hagas porque esto terminará haciendo que te rompas y que tu salud empeore, en lugar de mejorar.





Ponte metas realistas

Quizás en algún momento en tu paso por el gimnasio, te plantees conseguir cuerpos de competición. Pero esto no es posible en la mayoría de los casos porque normalmente no se puede conseguir de forma natural, ya sea por el uso de sustancias ilegales o porque en las fotos que ves, utilicen herramientas de montaje, que hacen que el hecho de conseguir estos cuerpos, simplemente sea una meta irreal.





No te fíes de todo lo que te digan

No te creas todo lo que te digan porque en este deporte, por un lado hay muchos mitos, y por otro lado, muy pocas verdades absolutas. Por lo tanto, busca siempre lo que mejor se adapte a ti, sé crítico con todo, no consultes la información en una única fuente y fíjate que si la información que recibes está contrastada con la ciencia.

Los suplementos no son mágicos

La industria de la suplementación deportiva, como normal general, te intentan hacer que creer que los suplementos son mejores de lo que en realidad son. Hay muchos suplementos que funcionan, pero el efecto que vas a conseguir con ellos no es comparable con lo que te pueden dar una buena alimentación, entrenamiento o descanso.

La técnica es más importante que los kilos movidos

Nunca sacrifiques la técnica de un ejercicio en favor de aumentar el peso que mueves. Es muy difícil tener que lidiar física y mentalmente con una lesión, y no somos inmunes a lesionarnos. Cuanto más comprometas la técnica, más propenso serás a lesionarte.





Cuida tu alimentación y entrenamiento por igual

La alimentación es tan importante como el entrenamiento, y no vas a conseguir los resultados que quieres si no prestas la suficiente atención a ambos.

Rodéate de gente que tenga tus mismas metas

Es importante porque, aunque puedas aprender sobre cómo llevar una vida sana, la gente de tu alrededor te pueden condicionar más de lo que puedas pensar. Por ejemplo, comer con personas de tu mismo sexo, tiendes a comer más.

No cambies tu entrenamiento constantemente

No cambies tu rutina de entrenamiento por completo con la intención de sorprender al músculo. Si algo te funcione, no lo cambies, aunque sí puedes mejorarlo.





No elimines tus carbohidratos

Los carbohidratos no son tu enemigo, sino todo lo contrario. Si en el entrenamiento de fuerza se utilizan precisamente carbohidratos como la principalmente fuente de energía, en caso de reducirlos, comprometerás tu progreso. Si quieres perder grasa, reducirlos podría ser una opción, pero no te los quites por completo.





Calentamiento

Calentar antes de entrenar es una obligación. Puede que al principio no le veas sentido, pero puede aumentar tu rendimiento y hacerte menos propenso a sufrir menos lesiones.

#noticias

#consejos

#mejorar

#gimnasio

#apure

#sanfernandodeapure

#Venezuela