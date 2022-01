VIRTUAL: Emma es la "humana virtual" de Unity que puede augurar grandes cosas para el futuro de los videojuegos.

Prensa. IGN España.

La tecnología que permite dar vida a los personajes de los videojuegos puede mejorar mucho gracias a una herramienta única de Ziva RT, que se utiliza para crear "humanos virtuales" como Emma, un personaje 3D realista que puede funcionar en tiempo real en un motor de juego. Ziva Dynamics, que ha sido adquirida por Unity esta misma semana, está desarrollando la herramienta Ziva RT con la esperanza de agilizar el proceso de creación de personajes digitales realistas para artistas de todos los niveles. El proyecto está encabezado por la directora de gráficos globales de Unity, Natalya Tatarchuk, que mostró a IGN una demostración de Emma.





El personaje ya es realista, pero en lugar de tardar mucho tiempo en procesar cada fotograma de la animación en un ordenador increíblemente potente, Emma puede funcionar en tiempo real, y los cambios realizados en la animación se reflejan casi inmediatamente. Esto es importante porque un equipo pequeño puede tardar varios meses en crear y animar un personaje de calidad media para un videojuego. Para las animaciones realistas que vemos en películas y juegos como la franquicia The Last of Us, los estudios utilizan la captura de movimiento para las interpretaciones, pero terminan con clips de animación que no pueden reaccionar dinámicamente.





En comparación, Ziva RT tiene el potencial de permitir a los creadores tomar un modelo 3D, subirlo para procesarlo en la nube y obtener una marioneta facial en una hora que puede igualar la calidad visual de los rostros capturados por movimiento. Y lo que es más importante, estos personajes pueden tener sus animaciones ajustadas dinámicamente, lo que los hace idóneos para los juegos. El objetivo de esta tecnología es hacer que "la creación de personajes realistas y parecidos a la realidad sea accesible y escalable para todos los artistas, independientemente de su nivel de habilidad", afirma Tatarchuk.





La tecnología de animación de Unity da otro paso adelante

Otro de los grandes logros de esta tecnología es su escalabilidad y su capacidad para funcionar en tiempo real. Se trata de simulaciones biomecánicas en las que intervienen la piel, los músculos, las capas de grasa y los tejidos, pero Tatarchuk afirma que, en teoría, la tecnología puede soportar cientos de personajes a la vez en, por ejemplo, una PS5. Con el escalado del nivel de detalle, las animaciones de los personajes lejanos pueden simplificarse para reducir el procesamiento innecesario. Incluso puede reducirse para que funcione en los teléfonos.





Por el momento, Ziva RT funciona con rostros, pero en el futuro se ampliará a cuerpos y criaturas. Dicho esto, no se limita a los rostros humanos. Puede configurarse para rostros realistas o estilizados, como alienígenas y monstruos, una limitación de la herramienta similar MetaHuman de Unreal. La tecnología de Ziva ya se ha visto en juegos y en Hollywood. Se utilizó en Godzilla Vs. Kong, y se verá en Senua's Saga: Hellblade II. La tecnología de Ziva se integrará perfectamente en Unity, pero los creadores podrán utilizarla en sus motores preferidos.





La adquisición de Ziva Dynamics también se produce poco después de la adquisición de Weta Digital por parte de Unity, por lo que la tecnología capilar, como Barbershop de Weta, puede trabajar conjuntamente con Ziva RT para conseguir personajes realistas. En una entrada del blog sobre la adquisición, el vicepresidente senior y director general de Unity Create Solutions, Marc Whitten, dijo: "Queremos que los creadores de contenidos sean superhéroes y tenemos la intención de ofrecer las herramientas y los servicios que lo hagan posible."

