EVOLUCIÓN: Apure logró clasificar en la Sub-14 femenina a la siguiente ronda.

Este martes 22-02-2022 en el estado Amazonas se realizaron los duelos pendientes de la fase zonal en la que estuvo Guárico, Amazonas y Apure

Prensa. Deporte Rey Apure

En partido realizado entre Campo Alegre de Apure y el equipo representativo de Amazonas de la categoría sub 13 masculina quedó a favor de los nuestros 10-0 y a pesar de tan abultado marcador no lograron clasificar a la siguiente ronda por un gol. Mientras, la sub 14 femenina quedo emparejada a un gol por lado logrando clasificar para disputar la siguiente ronda ante el equipo de ULA Mérida a efectuarse este Sábado 26-02-2022 en el polideportivo pero el equipo sub 16 femenino del Real Adonay Apure dio forfait ante el de Amazonas.

Participación equipos de Apure hasta la fecha en el torneo

Sub 13 masculino de Campo Alegre

10 partidos jugados

9 victorias

1 empate

48 goles a favor

9 goles en contra

Sub 14 femenino de Campo Alegre

4 partidos jugados

3 ganados

1 empatado

31 goles a favor

3 goles en contra

Sub 16 femenino Real Adonay

3 partidos jugados

1 ganado

2 perdidos

7 goles en contra

5 goles a favor

#noticias

#senderosdeapure

#evolucion

#futbol

#amazonas