LITERATURA: Novela negra venezolana comienza su recorrido por el mundo.

La detective Carolina Larotta comienza a dar la vuelta al mundo para descubrir el misterio que se esconde en la historia escrita por la autora y periodista venezolana Inés Muñoz Aguirre, así lo dio a conocer Ediciones Rubeo quien ha anunciado que la novela “No es lo que parece” ya se encuentra disponible en Amazon, en librerías de Europa, USA, México, Ecuador y Argentina y en el servicio de entregas de la editorial.





Esta detective que ya cuenta con sus propias redes sociales @carolinalarotta en Twitter viene destacándose no solo por su compromiso con la investigación de los casos que le ha tocado abordar, sino que rompe por completo con todos los esquemas tradicionales que acompañan a una abogado que llega por méritos propios a la dirección del Centro de Investigaciones Criminalísticas en una ciudad donde predomina la corrupción y en la que el poderío masculino intentará siempre sabotear su trabajo. Carolina ya forma parte de las novelas de su autora: “La segunda y sagrada familia”, “A los vecinos.





Ni con el pétalo de una rosa” y “Feliz Cumpleaños. Esta nueva historia se resume: “Es el periodista más reconocido del país. Para sus seguidores es casi un justiciero. Pero Abel Casadiego ha desaparecido sin dejar rastro y la sombra del secuestro se cierne sobre su entorno familiar y laboral. En unas circunstancias de extrema presión mediática, la detective Carolina Larotta deberá asumir personalmente una investigación que la llevará hasta el fondo de una historia llena de incógnitas y de respuestas inesperadas”. Inés Muñoz Aguirre es una reconocida periodista, dramaturga y escritora venezolana.





Cuenta con más de 35 obras teatrales escritas, de las cuales unas cuantas han sido representadas y publicadas en países como México, Argentina y Colombia. Tres de sus obras “Tocados de luna”, “Satélite y no visión” y “Color Naranja” han sido estudiadas en la Cátedra de literatura Hispanoamericana de la Universidad de Siracuse en Nueva York. Como periodista trabaja como asesora en comunicación estratégica, dirige la red informativa Pasión País. Se declara una apasionada de la entrevista, género que le ha permitido la publicación de libros como “Protagónicas”, “Polacos en Venezuela” y “Entre dos orillas”.





En poesía se han publicado en versión digital e impresa dos de sus libros: “Poetas en vigilia” y “Los días aciagos”. Ha sido publicada en diversas antologías y páginas web. Sus novelas son: “La segunda y sagrada familia (Ediciones B/2012) Días de novenario (Bruguera/2013) A los vecinos ni con el pétalo de una rosa (Ediciones B/2015) Feliz Cumpleaños (La orilla negra/2017) y Anclados (Kalathos/2018). Ahora reaparece con esta historia que se perfila como un gran éxito.





Para Ediciones Rubeo, la prestigiosa editorial española que cuenta con una interesante colección de títulos en novela negra, entre otros, Inés Muñoz Aguirre es una de sus más recientes adquisiciones, seguros de la calidad del trabajo de una autora que responde al atractivo que genera la novela negra Latinoamericana en todo el mundo. La autora de estas historias, piensa que el interés que despierta la novela negra producida en nuestro continente se debe a su evolución. “La novela negra ha evolucionado con el tiempo, porque lo que cuenta va mucho más allá del hecho policial.





En el caso de Latinoamérica es el caldo de cultivo para infinidad de historias. El resquebrajamiento de los valores abre múltiples puertas en sociedades que a veces me dan la sensación de no madurar. Digo esto porque hay ámbitos como el político en el que se repiten los errores una y otra vez, como un perro que se muerde la cola sin encontrar la salida a sus múltiples problemas. Pero no es solo el ámbito político el que nos refleja una forma de actuar y de pensar, ocurre en el mundo creativo, en el económico, en el de la gerencia.





Todo parece estar sujeto a unas condiciones en las que en muchos casos la doble moral, la ignorancia y el negocio turbio para salir adelante se vuelven protagonistas. Se impone el poder y la justiciase adapta como una plastilina a las necesidades de ese poder que todo lo mueve.A veces tengo la sensación de un continente cuyos personajes se mueven sobre el escenario de un teatrino en el que urge saber quién mueve los hilos de las marionetas. ¿Cómo hace ese prestidigitador? ¿Qué busca? ¿En que se fundamenta para mover a sus personajes? Cuando esa visión se repite una y otra vez, tienes argumentos muy importantes para escribir”.





“No es lo que parece” es una historia que nos mantiene pegados a sus páginas hasta terminar el libro. La trama hilada con mucha finura nos conduce por caminos insospechados. A la pregunta de si siempre triunfa el poder, Inés Muñoz Aguirre responde: “No quiero pensar ni asumir que es así. Escribo para tratar de entender, para buscar respuesta a lo que nos ocurre. Estas preocupaciones no pueden ser abordadas si no a través del género negro, el cual me permite además la creación de personajes que se contrapongan entre ellos, buscando siempre la posibilidad de que algo cambie, por minino que sea”. No se pierda esta historia que bien podría ocurrir en cualquier país de nuestro continente y que a su vez nos enfrenta a que cada individuo comienza por ser el único culpable de lo que hace.





