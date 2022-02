LUTO FOLKLOR: Falleció Don Jesús Moreno “El Rey del Pasaje” y Patrimonio Cultural de Venezuela. (ORGULLO APUREÑO-YO AMO APURE).

Prensa. Senderos de Apure.net.

Falleció Don Jesús Moreno este miércoles 23 de febrero de 2022, en su segundo estado; Aragua, ya que su nativo estado Apure lo llevó siempre en su corazón. Desde Senderos de Apure nos unimos al luto del folklor patrio por la desaparición física de Don Jesús Moreno “El Rey del Pasaje”. (1950-2022). Extendemos nuestro pesar a; familiares, amigos, amistades y canta criolla venezolana.

Entrevista a Don Jesús Moreno.

Esta entrevista fue publicada en la segunda edición de la revista “Apure, Llano y Folklore” del año 2014, y la presentamos en el marco del 5to aniversario de la página web: Senderos de Apure.net este martes 20 de enero del año 2015 y la redacción de dicha entrevista pertenece al Periodista; Eduardo Galindo Peña de Senderos de Apure.





Don Jesús Moreno Patrimonio Cultural de Venezuela en marco 5to. Aniversario Senderos de Apure.

Prensa. Senderos de Apure.net. Eduardo Galindo Peña.

Jesús Alejandro Moreno Salazar nació en el Samán de Apure un 18 de marzo del año de 1950. Sin embargo, comenzó su trayectoria como aficionado a sus 18 años en la voz de Apure 1220, en el programa “Fiesta Llanera” con Douglas Ramos. El 20 de julio de 1970, graba su primer disco 45 revoluciones para el sello “Lolimar” donde se da a conocer con los temas; “Que te perdone el Diablo” y “Mi Despecho”, a partir de ahí a grabado 40 producciones con más de 400 temas y en su haber cuenta con innumerables reconocimiento y en el 2006, fue nombrado patrimonio Cultura de Venezuela.





Don Jesús Moreno y su esposa Yrene nos abrieron las puertas de su casa en Maracay, para conocer más de la vida del “Rey del Pasaje”, que actualmente tiene 65 años de edad, pero esta como un roble llanero. Por lo que, le realizamos una amena entrevista en la sala de su hogar donde en sus paredes se encuentran múltiples reconocimientos de esa cosecha de ser uno de los baluartes de la música criolla colombo-venezolano.

¿Al inicio de su carrera como aficionado cual fue su principal inspiración para cantar?

Jesús Moreno: Fue en el año de 1965, cuando Francisco Montoya graba su primer disco y me pego la música “montoyera” en el oído. Porque era muy distinto a la de Loyala y Romero Bello. La voz de Montoya me agrado mucho y fue ahí donde le comencé a meter el ojo a la música criolla con el tema “Sentimiento Apureño”. Si Montoya no sale a cantar. Yo no fuera cantante de música llanera. Esa fue mi inspiración y somos compadre de sacramento de su hija Karina.

¿Cómo llegó a grabar su primer disco como profesional que lo dio a conocer a nivel nacional e internacional con el tema; “Que te perdone el Diablo” y “Mi Despecho?

Jesús Moreno: Yo hable con Miguel Tovar y me dijo estos dos pasajes te pueden quedar buenos para que inicies y recuerdo que vinimos a Caracas a grabarlo en 20 de julio del año de 1970, grabe “Y que te Perdone el Diablo” y “Mi Despecho” el disco con el sello “Lolimar” donde Saverio Graterol que me escucho cantar en la Voz de Apure 1220am en San Fernando y me dijo que si quería grabar un disco 45 revoluciones y el más sorprendido fui yo. Porque jamás pensé que ese disco iba a tener tanto éxito.

¿Quién lo bautizó como “El Rey del Pasaje?

Jesús Moreno: Esa fue una producción que hice con “Fonodisco” y Evelio Álvarez dueño de la compañía le dijo a la hija que trabajaba con el: Gloria: “este muchacho merece que lo llamemos: El Rey del Pasaje y así se va a llamar esta producción” y eso fue para el año de 1976. Luego lanzaron la producción y el público acepto con mucho gusto el seudónimo “El Rey del Pasaje”.

¿Cuál es el tema que sea su icono para Don Jesús Moreno y cuéntenos también que fue elevado patrimonio cultural de la nación por su destacada trayectoria en el folklor patrio?

Jesús Moreno: el tema “Que te Perdone el Diablo”, porque fue el primero y entre tumbando y capando. De las últimas grabaciones “Mis Ojos lloran por Ti”, “Punto Final” y muchos más. Fui nombrando patrimonio cultural de Venezuela en el año 2006.

¿Qué está haciendo actualmente Don Jesús Moreno?

Jesús Moreno: Actualmente estoy componiendo. No me he salido del escenario musical y me presentó una o dos veces al mes.

¿Qué mensaje le da Don Jesús Moreno a los nuevos cantantes de la música llanera colombo-venezolano?

Jesús Moreno: Que sigan adelante sin desmayar con su trabajo como cantante en la música llanera. Otro consejo que le doy la juventud de ahora es; “No a las Drogas”.

