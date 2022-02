PELÍCULA: El film Expediente Grüninger se exhibirá en la concha Acústica de Bello Monte en Caracas.

La valentía moral de desafiar para hacer lo que es justo, es la historia de la vida real de Paul Grüninger, policía suizo en época del nazismo. Espacio Anna Frank continua narrando los hechos ocurridos en el Holocausto para que nunca más vuelvan a suceder. La cita es el viernes 4 de febrero.

En un acto de valentía moral y de resistencia, un policía suizo se negó a cerrar las fronteras a los refugiados judíos durante el nazismo. Paul Grüninger fue uno de los funcionarios que rechazó acatar órdenes que consideraba contrarias a los derechos humanos durante el Holocausto y hoy, Espacio Anna Frank le rinde tributo presentando el viernes 4 de febrero, el film Expediente Grüninger a las 5.30 p.m. en la Concha Acústica de Bello Monte, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Venezuela y el Circuito Gran Cine, en el marco de su conmemoración In Memoriam 2022 dedicada en esta edición al millón y medio de niños asesinados en el holocausto.





Durante seis meses, la atmósfera de violencia y terror, que siguió a la anexión de Austria en marzo de 1938, aunada a la pérdida de sus fuentes de sustento, incitaron a la mitad de los 192.000 habitantes judíos a abandonar ese país, en un estado de miseria. Al mismo tiempo, el gobierno suizo clausuró sus fronteras a refugiados procedentes del Reich alemán, que incluía a Austria, y giró instrucciones a la policía de fronteras para devolver a los judíos que no poseían permisos de entrada. Una de las rutas de escape se ubicaba al sur del lago Constanza, a lo largo de la frontera suizo-austriaca, en la región de St. Gallen, donde Paul Grüninger de 47 años, estaba a cargo de la policía de fronteras en el verano de 1938. Ante la consternación de los desesperados refugiados judíos, Grüninger decidió permitirles cruzar la frontera y para hacer que su permanencia fuese legal falsificó las fechas de entrada a Suiza, para que las anotaciones demostraran que habían entrado al país antes de que fuera efectuado el requerimiento de visados.





Cuando impera la valentía moral

Aquel policía suizo no era un rebelde, sino miembro de una familia conservadora. Cabe resaltar que nunca delegó, siempre se ocupó personalmente de recibir a los que llegaban en condiciones lamentables. “No hizo nada para separarse de la gente”, explicó su hija. “Cuando conoció sus historias, cuando vio su desesperación, sabiendo aquello de lo que huían, simplemente les dejó pasar”.





Tras ser descubierto en 1939, Paul Grüninger fue expulsado de la policía suiza, se le prohibió volver a trabajar para la administración pública y no volvió a tener un empleo estable, ni una pensión. Fue también procesado bajo cargos de permitir la entrada ilegal de 3.600 judíos a Suiza y de falsificar sus documentos de registro. Incluso se le acusó de haber dejado pasar a refugiados aceptando sobornos, a lo que él respondió que cómo iban a pagarle personas que no tenían absolutamente nada. El funcionario no fue rehabilitado hasta el final de su vida. Recibió el título de “Justo” entre las Naciones en 1971 y falleció en 1972, después de llevar varias décadas luchando para que su país reconociese que hizo lo correcto.





En 1971, el instituto Yad Vashem en Jerusalem le otorgó a Grüninger la medalla de honor como”Justo entre las naciones”. También se creó la asociación “Justicia para Paul Grüninger”, con el objetivo de luchar contra el racismo y antisemitismo con el mismo espíritu del oficial suizo. Una de las iniciativas de esta asociación fue solicitar al gobierno de St. Gallen que compensara a Paul Grüninger por los daños ocasionados y que tuviera el gesto de rebautizar con su nombre una plaza pública cercana al cuartel de policía y hoy, existe una plaza en el centro de la ciudad que lleva su nombre.





El film Expediente Grüninger también está disponible en la plataforma de Trasnocho Cultural. En el acto de presentación de la película, el viernes 4 de febrero, en la Concha Acústica de Bello Monte, intervendrán la escritora y comunicadora, Carolina Jaimes Branger, miembro de la Junta Directiva de Espacio Anna Frank y el embajador de Suiza en Venezuela, Jürg Sprecher.

https://www.trasnochocultural.com/product/akte-gruninger/





La programación para In Memoriam 2022 continúa el sábado 5 de febrero a las 12 m con una cine-tertulia vía Zoom, moderada por el Sr. Jürg Sprecher, embajador de Suiza y el historiador suizo Frederic Hayat del Cercle Carl Lutz, como invitado. Por otra parte, gracias al apoyo de Gran Cine se realizarán funciones de Gran Cine Móvil presentando 13 funciones en Caracas de la película Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas, donde se narra la vida de esta jovencita alemana escondida con su familia y otros judíos en un desván en Ámsterdam, basada en uno de los libros más leídos en la historia: El Diario de Anna Frank.





Esta vez participan en In Memoriam 2022 como patrocinantes: las Embajadas de Alemania, Argentina, España, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza y Polonia, así como la Asociación Cultural Humboldt, el Comité Venezolano de Yad Vashem, Unión Israelita de Caracas, CAIV, el Circuito Unión Radio, el Circuito Gran Cine, Trasnocho Cultural y la Alcaldía de Baruta. Así mismo, se realizarán giras culturales, charlas y exhibición de películas en el interior del país, específicamente en Mérida, Valencia y Puerto Cabello.





La Concha Acústica de Bello Monte está localizada al final de la avenida Caurimare en Colinas de Bello Monte. Hay seguridad para estacionar los vehículos en las zonas aledañas al anfiteatro, proporcionada por la Policía de Baruta. Más información sobre las actividades de In Memoriam 2022 a través de nuestro sitio web www.espacioannafrank.org así como nuestras redes sociales: Facebook: EspacioAnnaFrank, Twitter: @EspacioAF e Instagram: @espacioannafrank.

