SALUD: La dieta mediterránea reduce el riesgo de mortalidad en los adultos mayores.

Prensa. Investigación y Ciencia.

Seguir una dieta mediterránea reduce la mortalidad en adultos de más de 65 años. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio a largo plazo, en el que se han registrado determinados biomarcadores alimentarios de más de 600 adultos mayores durante dos decenios. La investigación se publica en BMC Medicine.





Según ha encontrado el grupo dirigido por Cristina Andrés Lacueva, jefa del Grupo de Investigación de Biomarcadores y Metabolómica Nutricional de los Alimentos de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, el análisis de biomarcadores dietéticos en el plasma y la orina puede contribuir al asesoramiento individualizado de la alimentación en las personas mayores. El estudio se basa en los datos del proyecto InCHIANTI, que se lleva a cabo en la región italiana de la Toscana y en el que se ha hecho el seguimiento durante 20 años de 642 participantes (el 56 por ciento de ellos, mujeres) de 65 años o más.





Para el estudio se eligieron los niveles de referencia de biomarcadores dietéticos determinados en orina: polifenoles totales y metabolitos de resveratrol (provenientes de la ingesta de uva y presentes en plasma), carotenoides plasmáticos, selenio, vitamina B12 y ácidos grasos (monoinsaturados y saturados). Mediante un modelo predictivo, los científicos evaluaron las asociaciones del índice de la dieta mediterránea con la mortalidad. También emplearon el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ).





Beneficiosa para la salud

Según hallaron, durante los 20 años de seguimiento se produjeron 425 muertes (139 por enfermedades cardiovasculares y 89 por causas relacionadas con el cáncer). Una vez analizados los modelos, la puntuación de la dieta mediterránea mediante biomarcadores se asoció inversamente con todas las causas de fallecimiento. En otras palabras, la dieta mediterránea parecía relacionada con una disminución del riesgo de mortalidad.





Los autores indican que su estudio arroja luz sobre el uso de biomarcadores dietéticos para mejorar la evaluación nutricional y el asesoramiento personalizado en edades avanzadas. Tomás Meroño, coautor del estudio, explica en un comunicado de prensa: «Constatamos que una adherencia a la dieta mediterránea evaluada por un panel de biomarcadores dietéticos se asocia inversamente con la mortalidad a largo plazo en las personas mayores, lo que apoya el uso de estos indicadores en evaluaciones de seguimiento prolongado para observar los beneficios para la salud asociados a la dieta mediterránea».

Fuente: Universidad de Barcelona

Referencia: «Adherence to the Mediterranean diet assessed by a novel dietary biomarker score and mortality in older adults: the InCHIANTI cohort study». N. Hidalgo-Liberona et al. en BMC Medicine, vol. 19, n.o 280, 2021.

