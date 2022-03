BIENESTAR: Mujeres aceleran el metabolismo y queman más calorías con entrenamiento Hiit.

Según Jorge Vásquez, personal trainer de la cadena de salud y bienestar Gold´s Gym, HIIT es una de las disciplinas más populares entre quienes quieren mejorar su estilo de vida.

La falta de tiempo es una de las excusas más frecuentes de mujeres y hombres para hacer ejercicios, incluso a sabiendas de los beneficios que trae para el organismo, por eso cada vez más entrenadores brindan herramientas para desarrollar rutinas rápidas pero intensas con las que se obtengan buenos resultados.





Un ejemplo de éstas rutinas, es el HIIT (high intensity interval training, según sus siglas en inglés) un tipo de entrenamiento deportivo basado en sesiones de intervalos cortos y muy intensos que alternan esfuerzo y recuperación el cual es muy eficaz para perder grasa porque acelera el metabolismo y aumenta las calorías quemadas incluso después de entrenar. Según Jorge Vásquez, personal trainer de la cadena de salud y bienestar Gold´s Gym, ésta es una de las disciplinas que se ha popularizado en las mujeres que quieren mejorar su estilo de vida pues es eficaz para ponerse en forma e incrementar el rendimiento en un breve periodo.





Otra de las ventajas del entrenamiento tipo HIIT es que trabaja todo el cuerpo por ejemplo, se pueden realizar variaciones como los jumping jacks, sentadillas, flexiones, planchas, tríceps en silla, trote en sitio, burpees, entre otros, los cuales contribuyen a aumentar la masa muscular. Vásquez explica que la fase principal del entrenamiento HIIT consta de 20 a 45 minutos y para lograr más eficacia, se debe dar el máximo en los intervalos de 20 segundos a 4 minutos de alta intensidad, respetando también los espacios de descanso o menor intensidad.





De acuerdo al entrenador, el HIIT aprovecha el efecto EPOC (exceso de consumo energético post-entrenamiento), otro de los aspectos positivos de este entrenamiento, ya que el metabolismo se acelera, no sólo durante la sesión, sino que desciende de un modo tan lento que el cuerpo sigue quemando más grasa de lo habitual.





Consideraciones para iniciar el entrenamiento HIIT

Los beneficios del HIIT son mayores, sin embargo, se debe tener en cuenta que no es fácil conseguir la intensidad suficiente y tampoco es recomendable para personas que no se ejercitan con frecuencia. Además, este tipo de actividad no es eficaz para reducir el estrés y existe un riesgo latente de lesiones, precisamente por su naturaleza de ejercicios rápidos y de alta intensidad.





Aunque en Internet hay miles de opciones en artículos y vídeos sobre cómo realizar entrenamientos HIIT, Vásquez recomienda sobre todo a los principiantes, que busquen asesoría de un profesional que les guíe a aprovechar al máximo los ejercicios y evitar lesiones.





Este apoyo especializado puede encontrarse en las sedes de Gold´s Gym ubicadas en Caracas; en el C.C Uslar y C.C San Ignacio y en Margarita, en el C.C Parque Costa Azul. También se puede obtener información sobre planes y programas de entrenamiento físico. Para mayor información están disponibles sus cuentas en las redes sociales: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

